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Команда Коноплянки стала только второй, сумевшей забить два пенальти в первом тайме Лиги чемпионов

Сегодня, 09:57

Правда, это не помогло немцам удержать хотя бы ничью в матче с "Манчестер Сити"

Эдерсон не спас "Сити" от голов
Эдерсон не спас "Сити" от голов. Фото: AFP
Команда Коноплянки стала только второй, сумевшей забить два пенальти в первом тайме Лиги чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e59/0e1/5c6e590e1f1c3.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e59/0e1/5c6e590e1f1c3.png Футбол Правда, это не помогло немцам удержать хотя бы ничью в матче с "Манчестер Сити"

"Шальке" проиграл "Манчестер Сити" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Немцы почти весь второй тайм вели в счете, но в итоге не сумели удержать преимущество. Тем не менее, этот матч стал знаковым для "Шальке" – гельзенкирхенская команда стала всего второй в Лиге чемпионов, которая забила два пенальти в первом тайме.

В первый раз это произошло в матче "Барселоны" с "Миланом" 30 апреля 2012 года, тогда два пенальти к перерыву забили каталонцы.

Отметим, что украинец Евгений Коноплянка не попал в заявку своей команды на поединок. Как сообщил главный тренер Доменико Тедеско, украинец пропустил матч из-за болезни.

"Шальке" – "Манчестер Сити" – 2:3
Голы: Агуэро (18), Бенталеб (38, пен, 45, пен), Сане (85), Стерлинг (90)

"Шальке": Фэрманн, Калиджури, Брума, Сане, Настасич, Очипка, Маккенни (Скрибски, 78), Сердар, Бенталеб, Мендиль (Бургшталлер, 65), Ут (Харит, 87).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Лапорт, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне (Зинченко, 87), Сильва (Компани, 70), Бернарду Силва, Агуэро (Сане, 78), Стерлинг.

Предупреждения: Отаменди (36), Ут (41), Фернандиньо (43), Сане (73), Бургшталлер (90), Эдерсон (90).

Удаление: Отаменди (68).

В параллельном матче "Атлетико" всухую обыграл "Ювентус" со счетом 2:0, а еще один мяч не был засчитан после использования системы VAR.

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Тег Лига чемпионов, пенальти, Шальке

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Сегодня|Спорт

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