Команда Милевского обыграла "Шахтер" и взяла Суперкубок Беларуси

В Минске брестское "Динамо" и "Шахтер" разыграли первый трофей сезона. В "битве" украинцев команда Милевского и Хачериди обыграла подопечных Юрия Вернидуба и взяла Суперкубок Беларуси. Ранее мы писали, что у клуба Милевского – самый большой бюджет в Беларуси – озвучили сумму.

После стартового свистка гол не заставил долго ждать. Брестчане открыли счет уже на третьей минуте. Отличился на добивании Кики после дальнего удара Нойока. Второй мяч на 30-й минуте забил Павел Савицкий – поразил левый от себя угол ворот. Практически в самом начале второго тайма был удален Артем Милевский. Игроки "Динамо-Брест" остались вдесятером. Однако численное преимущество "Шахтер" не смог перевести в голы.

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Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

Как мы писали ранее, футболист с перегаром забил первый гол после ухода из "Динамо". Скандальный люксембуржец Жерсон Родригес, которого в Киеве обвиняли в нарушении спортивного режима, открыл счет своим мячам за турецкий "Анкарагюджю", реализовав пенальти.

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