Команда Моуринью не забивает в трех матчах кряду – такого со "Шпорами" не было больше шести лет

На последних минутах "Шершней" спас Игнасио Пуссетто, а до этого вратарь "Тоттенхэма" парировал пенальти

Игнасио Пуссетто вынес мяч из ворот в матче "Уотфорд" - "Тоттенхэм" / Фото: Reuters

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В матче 23-го тура чемпионата Англии "Уотфорд" принимал на своем поле "Тоттенхэм", результативность которого после прихода на тренерский мостик Жозе Моуринью заметно упала. Вот и нынешняя встреча завершилась вничью — 0:0. Ранее мы сообщали, как "Ливерпуль" обыгрывал "Тоттенхэм".

Взять три очка в этой встречи могла, как одна, так и другая команда. У капитана "Шершней" Троя Дини был прекрасный шанс отличиться с пенальти, но тут "Тоттенхэм" выручил Гассанига, который парировал 11-метровый. В добавленное ко второму тайму время у "Шпор" был шанс вырвать таки победу, но мячу не хватило каких-то миллиметров, чтобы полностью пересечь линию ворот после удара Эрика Ламелы. В последний момент "Уотфорд" спас Игнасио Пуссетто, вынесший снаряд из ворот.

"Тоттенхэм" не забивает в трех матчах Премьер-лиги подряд впервые с ноября 2013 года. А его безвыигрышная серия в чемпионате насчитывает четыре поединка. Не удивительно, что команда Моуринью все больше отдаляется от зоны Лиги чемпионов и уже идет седьмой. А вот "Уотфорд" не уступает уже в семи матчах кряду.

Конечно, "Шпорам" очень не хватает на острие атаки травмированного Гарри Кейна. Как мы уже писали, главный форвард "Тоттенхэма" и сборной Англии пропустит Евро-2020.

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