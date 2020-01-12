Чемпионский ход: как "Ливерпуль" обыгрывал "Тоттенхэм" Жозе Моуринью

Команда Юргена Клоппа победила в Лондоне и уверенно лидирует в Премьер-лиге

Боби Фирмино забил "Тоттенхэму" единственный мяч / Фото: Reuters

Практически ни у кого уже не остается сомнений, что чемпионом Англии сезона 2019/20 будет "Ливерпуль". Команда немецкого специалиста Юргена Клоппа лидирует в Премьер-лиге с огромным преимуществом в 16 очков над ближайшим преследователем – "Лестером". При этом "красные" имеют игру в запасе. Как мы сообщали, вчера вечером "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" на его поле со счетом 1:0, взяв верх над лондонцами в пятой очной дуэли подряд.

Поединок на стадионе "Новый Уайт Харт Лейн" собрал 61 тысячу зрителей. Однако местная публика так и не увидела гола своих любимцев, обескровленных в атаке отсутствием травмированного Гарри Кейна. В первом тайме гости творили, что хотели, но подопечных Жозе Моуринью спасали то штанга, то вратарь Пауло Гассанига. Но на 37-й минуте гости забили: Салах четко принял мяч в штрафной площади, технично отпасовал на Фирмино – и бразилец с нескольких метров пробил без шансов для голкипера.

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Во второй половине "Тоттенхэм" мог сравнять счет, но Сонг и Ло Чельсо свои шансы не использовали. Смотрите ведеообзор всего матча.

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