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Команда Ярмоленко на гране зоны вылета: без украинца Моуринью и компания поставили на место "Вест Хэм"

24 июня, 00:31

Елена Павлова Елена Павлова

Эффектную точку в матче 31 тура поставил Гарри Кейн

Не заладилось возобновление сезона в английской Премьер-лиге у столичного "Вест Хэма", за который выступает игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко. В первом матче после карантина лондонцы проиграли в родных стенах "Вулверхэмптону" со счетом 0:2, не показав ничего интересного в атаке, а теперь в 31 туре чемпионата пали в борьбе с "Тоттенхэмом" также 0:2.

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Судьбу встречи решили два гола "Шпор" во втором тайме. На 64 минуте после подачи с углового от Ло Чельсо Томаш Соучек срезал мяч в собственные ворота. А на 82 минуте Сон Хын Мин вывел Гарри Кейн на свидание с вратарем, и английский форвард отправил мяч в сетку с линии штрафной.

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав своей команды на этот выездной матч. И даже не вышел на замену, хотя "Молотобойцы" нуждались в усилении атаки. Отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл 16 матчей, в которых забил 3 гола и отдал одну передачу.

Жозе Моуринью покидает поле победителем
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Жозе Моуринью покидает поле победителем / Фото: Reuters

"Вест Хэм" после этого поражения пока остается на 17 месте, но уже завтра может опуститься в зону вылета. А "Тоттенхэм" поднялся на седьмое место и приблизился к зоне еврокубков.

Ранее мы сообщали, что лидер сборной Украины Зинченко может стать одноклубником Ярмоленко. Британские СМИ называют Александра идеальным вариантом для "Вест Хэма" на позицию левого защитника и призывают лондонцев приобрести его у "Манчестер Сити".

Смотрите, как "Вест Хэм" побеждал в Англии в прошлом сезоне

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чемпионат Англии Тоттенхэм Андрей Ярмоленко Вест Хэм Гарри Кейн

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