Команда Ярмоленко на гране зоны вылета: без украинца Моуринью и компания поставили на место "Вест Хэм"

Не заладилось возобновление сезона в английской Премьер-лиге у столичного "Вест Хэма", за который выступает игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко. В первом матче после карантина лондонцы проиграли в родных стенах "Вулверхэмптону" со счетом 0:2, не показав ничего интересного в атаке, а теперь в 31 туре чемпионата пали в борьбе с "Тоттенхэмом" также 0:2.

Реклама

Читайте также: Расписание, прогнозы, трансляции и результаты 31-го тура чемпионата Англии: марафон продолжается

Судьбу встречи решили два гола "Шпор" во втором тайме. На 64 минуте после подачи с углового от Ло Чельсо Томаш Соучек срезал мяч в собственные ворота. А на 82 минуте Сон Хын Мин вывел Гарри Кейн на свидание с вратарем, и английский форвард отправил мяч в сетку с линии штрафной.

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав своей команды на этот выездной матч. И даже не вышел на замену, хотя "Молотобойцы" нуждались в усилении атаки. Отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл 16 матчей, в которых забил 3 гола и отдал одну передачу.

Реклама Жозе Моуринью покидает поле победителем / Фото: Reuters

"Вест Хэм" после этого поражения пока остается на 17 месте, но уже завтра может опуститься в зону вылета. А "Тоттенхэм" поднялся на седьмое место и приблизился к зоне еврокубков.

Ранее мы сообщали, что лидер сборной Украины Зинченко может стать одноклубником Ярмоленко. Британские СМИ называют Александра идеальным вариантом для "Вест Хэма" на позицию левого защитника и призывают лондонцев приобрести его у "Манчестер Сити".

Смотрите, как "Вест Хэм" побеждал в Англии в прошлом сезоне

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама