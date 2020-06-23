Расписание, прогнозы, трансляции и результаты 31-го тура чемпионата Англии: марафон продолжается

Десять матчей проходят в течение трех дней - со вторника по четверг

Самый сильный национальный футбольный чемпионат в мире – английская Премьер-лига – задал высокий темп. Ведь после карантина следует многое наверстать. Два тура чемпионата Англии идут один за другим и обеспечивают нас элитным футболом семь дней подряд. В понедельник около полуночи в 30-м туре Александр Зинченко отыграл весь матч "Манчестер Сити" – "Бернли" и помог одержать разгромную победу.

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Во вторник открывается программа уже 31-го тура АПЛ. Два матча проходят в первый день, в среду – еще пять, а в четверг – три. "Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко сражается в лондонском дерби на стадионе "Тоттенхэма" во вторник, а "МанСити" Зинченко также играет принципиальный поединок в столице – в четверг с "Челси".

Вторник, 23 июня

20:00 "Лестер" – "Брайтон", ТВ: "Setanta Sports"

Букмекеры: 1.65 – 4.00 – 5.70

22:15 "Тоттенхэм" – "Вест Хэм", ТВ: "Setanta Sports"

Букмекеры: 1.70 – 4.00 – 5.10

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Среда, 24 июня

20:00 "Манчестер Юнайтед" – "Шеффилд Юнайтед", ТВ: "Setanta Sports"

Букмекеры: 1.45 – 4.20 – 9.60

20:00 "Вулверхэмптон" – "Болтон"

Букмекеры: 1.60 – 4.10 – 6.10

20:00 "Норвич" – "Эвертон"

Букмекеры: 4.00 – 3.70 – 1.95

20:00 "Ньюкасл" – "Астон Вилла"

Букмекеры: 2.35 – 3.35 – 3.20

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22:15 "Ливерпуль" – "Кристал Пэлас", ТВ: "Setanta Sports"

Букмекеры: 1.25 – 5.90 – 14.5

Четверг, 25 июня

20:00 "Саутгемптон" – "Арсенал", ТВ: "Setanta Sports"

Букмекеры: 2.70 – 3.50 – 2.60

20:00 "Бернли" – "Уотфорд"

Букмекеры: 3.00 – 3.25 – 2.55

22:15 "Челси" – "Манчестер Сити", ТВ: "Setanta Sports"

Букмекеры: 4.30 – 4.10 – 1.80

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Турнирная таблица чемпионата Англии

Читайте о том, что Зинченко высоко оценили за игру "Манчестер Сити" – "Бернли": круче Агуэро и Фернандиньо.

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