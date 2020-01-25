Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,2

Команда Ярмоленко опозорилась в 1/16 финала Кубка Англии, вылетев на своем поле от клуба второго дивизиона

25 января, 21:33

"Тоттенхэм" не обыграл "Саутгемптон", "Челси" справился с "Халлом"

Игроки "Вест Хэма" в шоке от самих себя

Игроки "Вест Хэма" в шоке от самих себя / Фото: Reuters

В субботу на Туманном Альбионе проходят матчи 1/16 финала Кубка Англии. Причем 10 матчей из 16 сыграли именно сегодня. Самым неожиданным стало поражение "Вест Хэма" от "Вест Бромвича" со счетом 0:1. К слову, читайте, как игрок "Тоттенхэма" метит в "Интере" на лавры Роналду.

Команда Андрея Ярмоленко без травмированного украинца играла на своем поле против лидера второго по рангу английского дивизиона. Все решил единственный гол защитника гостей Конора Таунсенда уже на девятой минуте – "Вест Бромвич Альбион" победил 1:0 и вышел в 1/8 финала. И это несмотря на то, что последние 20 минут гости – кстати, подопечные бывшего тренера "Вест Хэма" хорвата Славена Билича – играли в меньшинстве после удаления. В итоге 59 (!) тысяч зрителей кубкового матча покинули стадион огорченными.

Из других результатов отметил минимальные гостевые победы лидеров Премьер-лиги: "Челси" справился с "Халлом" (2:1), "Лестер" – с "Брентфордом" (1:0). А вот сразу четырем парам команд предстоят переигровки: "Ньюкасл" – "Оксфорд" (0:0), "Ковентри" – "Бирмингем" (0:0), "Рединг" – "Кардифф" (1:1), "Саутгемптон" – "Тоттенхэм" (1:1). Команда Жозе Моуринью упустила победу за две минуты до завершения основного времени выездного матча.

Реклама

Узнайте также, как "Валенсия" всухую разделалась с "Барселоной" в чемпионате Испании.

В тренде
Справился за 40 секунд: видео боя и нокаута Макгрегор – Серроне

Гранды английского футбола – "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" свои матчи проведут в воскресенье.

Смотрите, как ранее "Вест Хэм" уверенно обыгрывал "Саутгемптон"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футбол Андрей Ярмоленко Кубок Англии Вест Хэм Вест Бромвич

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Реал" – "Севилья": онлайн-трансляция центрального матча чемпионата ИспанииФутбол
"Челси" – "Арсенал": онлайн матча чемпионата АнглииФутбол
"Бавария" в погоне за "Лейпцигом": все результаты 18-го тура чемпионата ГерманииФутбол
Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата Англии
Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата АнглииФутбол
Поражение
Поражение "МЮ" от "Ливерпуля" и фиаско "Лестера": все результаты 23-го тура чемпионата АнглииФутбол
"Динамо" – "Нефтчи": видеотрансляция второго спарринга киевлян в ТурцииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...