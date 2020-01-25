Команда Ярмоленко опозорилась в 1/16 финала Кубка Англии, вылетев на своем поле от клуба второго дивизиона

Игроки "Вест Хэма" в шоке от самих себя / Фото: Reuters

В субботу на Туманном Альбионе проходят матчи 1/16 финала Кубка Англии. Причем 10 матчей из 16 сыграли именно сегодня. Самым неожиданным стало поражение "Вест Хэма" от "Вест Бромвича" со счетом 0:1. К слову, читайте, как игрок "Тоттенхэма" метит в "Интере" на лавры Роналду.

Команда Андрея Ярмоленко без травмированного украинца играла на своем поле против лидера второго по рангу английского дивизиона. Все решил единственный гол защитника гостей Конора Таунсенда уже на девятой минуте – "Вест Бромвич Альбион" победил 1:0 и вышел в 1/8 финала. И это несмотря на то, что последние 20 минут гости – кстати, подопечные бывшего тренера "Вест Хэма" хорвата Славена Билича – играли в меньшинстве после удаления. В итоге 59 (!) тысяч зрителей кубкового матча покинули стадион огорченными.

Из других результатов отметил минимальные гостевые победы лидеров Премьер-лиги: "Челси" справился с "Халлом" (2:1), "Лестер" – с "Брентфордом" (1:0). А вот сразу четырем парам команд предстоят переигровки: "Ньюкасл" – "Оксфорд" (0:0), "Ковентри" – "Бирмингем" (0:0), "Рединг" – "Кардифф" (1:1), "Саутгемптон" – "Тоттенхэм" (1:1). Команда Жозе Моуринью упустила победу за две минуты до завершения основного времени выездного матча.

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Гранды английского футбола – "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" свои матчи проведут в воскресенье.

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