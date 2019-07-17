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Команда Ярмоленко совершила рекордный трансфер клуба

17 июля, 15:54

Футболист станет новым партнером для украинского игрока

Английский "Вест Хэм" объявил о подписании нападающего "Айнтрахта" Себастьяна Алле. На официальном сайте говорится, что француз стал рекордным новичком в истории клуба, но сумма трансфера не раскрывается. Отмечается, что это подписание обошлось клубу в 45 миллионов фунтов. Ожидается, что форвард станет заменой Марко Арнаутовичу, который отправился в Китай.

"Вест Хэм" уже в третий раз за год побил свой трансферный рекорд – прошлым летом таким новичком сначала стал защитник Исса Диоп, а затем хавбек Фелипе Андерсон.

Аллер выступал за "Айнтрахт" с 2017 года, а ранее защищал цвета таких клубов, как "Осер" и "Утрехт". С 2010 по 2016 год Себастьен вызывался в сборные Франции различных возрастных категорий, однако до сих пор не получал приглашений в главную национальную команду. В минувшем сезоне форвард принял участие в 29 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счет 15 голов.

Тем временем, Ярмоленко в Лондоне окатили душем из холодильника. После этого фанаты "Вест Хэма" в шутку уже отправили украинского вингера в лазерет до конца года.

Смотрите матч Вест Хэма в прошлом сезоне: 

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Тег чемпионат Англии, Вест Хэм, трансфер

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