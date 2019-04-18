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Команде из райцентра дали миллион за сказочную победу над "Зарей"

Сегодня, 10:33

"Ингулец" стал первым клубом из низшего дивизиона, пробившимся в финал Кубка Украины

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк.

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко рассказал, какие премиальные за выход в финал Кубка Украины получит его команда. Напомним, сенсационно обыграв на своем поле луганскую "Зарю" со счетом 2:1, команда из поселка Петрово стала первым в истории Украины клубом из Первой лиги, пробившимся в финал кубкового розыгрыша.

"Свои имена мы уже вписали в историю клуба. Эмоции переполняют, еще до конца не осознаем, что мы сделали. Все очень рады. Руководство, президент, мы все попали в сказку, – заявил наставник "Ингульца" Сергей Лавриненко телеканалу "Футбол". - Президент клуба Александр Поворознюк уже озвучил премиальные – это миллион гривен".

Обзор матча "Ингулец" – "Заря" – 2:1

Как говорил ранее в интервью "Сегодня" президент "Ингульца" Александр Поворознюк, за победу над "Карпатами" в четвертьфинале Кубка он выписал футболистам премий на полмиллиона. "Все зависит от настроя. А то, что у моих пацанов настрой будет такой, что они головой будут идти в подкат, - это факт", – обещал Поворознюк.

Напомним, в финале Кубка Украины "Ингулец" сыграет с "Шахтером", который в своей полуфинальной паре одержал Соломонову победу над "Днепром-1". Решающий матч Кубка состоится 15 мая в Запорожье на "Славутич-Арене", вмещающей 12 тысяч человек. 

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Тег чемпионат Украины, Заря Луганск, Кубок Украины, Ингулец

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Источники:

Сегодня|Спорт , Канал Футбол

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