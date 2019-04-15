Конец карьеры: экс-тренера "Металлиста" и "Карпат" пожизненно отлучат от футбола

Александру Севидову готовят дисквалификацию по обвинению в деле о причастности к договорным матчам

Александр Севидов. Фото fcvereya.bg.

Волна наказаний за договорные матчи в украинском футболе докатилась до известного украинского тренера Александра Севидова. Как заявил в эфире программы "Великий футбол" ее ведущий Александр Денисов, 49-летний Севидов, в 2003-м выигрывавший "бронзу" чемпионата Украины с донецким "Металлургом", будет пожизненно отстранен от футбола.

"В рамках нескольких, не связанных между собой расследований по договорным матчам навсегда будут отлучены от футбола два функционера. Это Ростислав Козар, президент "Сум". И еще один человек, работавший во многих украинских клубах – это Александр Севидов, – сообщил Александр Денисов. - Решение об их дисквалификации появится в ближайшее время".

В разное время своей тренерской карьеры Александр Севидов возглавлял "Металлург" (Донецк), "Сталь" (Днепродзержинск), "Гелиос" (Харьков), "Зимбру" (Кишинев), "Крымтеплицу" (Молодежное), "Говерлу" (Ужгород), "Карпаты" (Львов), "Металлист" (Харьков), "Мариуполь". В январе 2019 года Севидов стал главным тренером аутсайдера чемпионата Болгари – "Вереи", но, проработав там недолго, ушел в конце марта.

Как сообщалось ранее, cтали известны новые подробности махинаций ФК "Сумы", который решением контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ был лишен статуса профессионального футбольного клуба. Команда практиковала договорные поединки на протяжении полутора лет. За этот срок она отыграла 30 матчей с фиксированным результатом. А на участии "Сум" в договорных матчах заработали более 10 миллионов евро.

Также сообщалось, что в сдаче матчей подозревают олимпийского чемпиона по теннису Марка Лопеса. В распоряжение сотрудников испанской полиции попала аудиозапись телефонного разговора, на которой о причастности Лопеса к договорным матчам на парных турнирах говорит его бывший партнер Марк Форнелл-Местрес.

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Источники: Сегодня|Спорт , Канал Футбол Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.