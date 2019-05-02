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Конкурент Зинченко, празднуя победу "Барсы", показал неприличные жесты

2 мая, 13:10

Менди не скрывал радости по поводу поражения "Ливерпуля", с которым клуб француза борется за чемпионство в АПЛ

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди посетил первый полуфинальный матч Лиги чемпионов "Барселона" – "Ливерпуль" на стадионе "Камп Ноу", в котором каталонцы разгромили мерсисайдцев со счетом 3:0. При этом французский футболист, пропустивший большую часть нынешнего сезона из-за очередной травмы, эмоционально реагировал на события в поединке. Один из голов в ворота английской команды Менди отпраздновал, показав в камеру средние пальцы. Как известно, в Премьер-лиге Англии клуб Менди "МанСити" ведет ожесточенную борьбу с "Ливерпулем" за чемпионский титул.

Отметим, что чемпион мира Бенжамен Менди, за которого "МанСити" в свое время заплатил 40 миллионов евро, долгое время рассматривался Хосепом Гвардиолой как основной левый защитник "горожан". Однако его постоянные травмы позволили занять эту позицию Александру Зинченко. И украинец заиграл в этом амплуа настолько уверенно, что главный тренер "Манчестер Сити" отложил приобретение игрока сборной Англии Бена Чилвелла.

Напомним, ранее вспыхнул скандал из-за  реакции легенд английского футбола Гари Линекера и Рио Фердинанда на гол Месси в ворота "Ливерпуля".  "Это так, ребята, вы болеете за команду своей страны?", – написал Фердинанду один из его подписчиков в Instagram.

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Тег Лига чемпионов, Барселона, Ливерпуль, Манчестер Сити, Александр Зинченко, Бенжамен Менди

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Сегодня|Спорт

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