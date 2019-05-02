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Свои против своих: гол Месси в ворота англичан привел в экстаз легенд британского футбола

2 мая, 10:52

"Это так вы болеете за своих земляков?": невероятная реакция на шедевр в исполнении аргентинца

Шикарный гол Лионеля Месси со штрафного, которым он оформил разгром "Ливерпуля" в первом матче 1/2 Лиги чемпионов, порадовал не только болельщиков "Барселоны". Шедевральный удар в исполнении аргентинского кудесника привел в экстаз легенд английского футбола Гари Линекера и Рио Фердинанда, работающих сейчас экспертами британского телевидения. Они принялись прыгать и кричать от радости в комментаторской кабине "Камп Ноу". 

INSTAGRAM (@rioferdy5)

"Лионель Месси – феноменальный игрок, – заявил BBC Рио Фердинанд. - У него есть все. Он один из лучших, если не лучший. Я в восторге от того, что нахожусь здесь. Чувствую, что мне повезло. Об этом я буду рассказывать своим детям. Он сам выбирает момент, когда решать судьбу матчей".

Реакция Линекера и Фердинанда вызвала противоречивую реакцию британцев. "Это так, ребята, вы болеете за команду своей страны?", – написал Фердинанду один из его подписчиков в Instagram. "Я болею за величие", – ответил ему Рио, выступавший в свое время много лет за "Манчестер Юнайтед".

Как сообщалось ранее, в победном матче с "Ливерпулем" (3:0) каталонцы установили необычный рекорд. Средний возраст игроков стартового состава "блаугранас" составил рекордные для клуба 29 лет и 210 дней. Это была самая старая "Барса" в истории Лиги чемпионов. Ответный матч пройдет 7 мая на стадионе "Энфилд".

Напомним, в другой полуфинальной паре ЛЧ  "Аякс" обыграл на выезде "Тоттенхэм". При этом полузащитник амстердамцев Маттейс де Лигт в 19 лет и 261 день стал самым юным капитаном за всю историю полуфиналов ЛЧ.

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Тег Лига чемпионов, Барселона, Ливерпуль, Лионель Месси, Рио Фердинанд, Гари Линекер

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Сегодня|Спорт

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