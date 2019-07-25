Коноплянка эффектным ударом через себя закинул мяч в кольцо

Игрок немецкого "Шальке" готовится к новому сезону

Евгений Коноплянка. Фото: Официальный сайт ФК "Шальке"

Украинский футболист немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка, видимо, немного заскучал, пока ищет себе новый клуб. В ближайшее время наш футболист завершит процедуру перехода в "Фенербахче". Сообщается, что украинец подпишет контракт со стамбульским клубом уже в ближайшее время.

Чтобы развлечься, вингер решил поиграть в баскетбол, но сделал он это как истинный футболист, то есть ногами.

25 Лип 2019 р. о 4:30 PDT INSTAGRAM (@konoplyanka.official)

Кстати, немецкий "Шальке" продолжает переговоры по трансферу полузащитника Евгения Коноплянки, при этом игрок не рассматривает варианты из России и Китая. Наиболее вероятный вариант – "Фенербахче". Ранее стамбульский клуб уже делал официальное предложение в размере трех миллионов евро, однако "Шальке" стремится выручить за игрока около шести миллионов евро.

Также добавим, что полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский обновил топ самых дорогих украинских трансферов. Самым дорогим трансфером с участием украинца остается переход Андрея Шевченко из "Милана" в "Челси" в 2006 году.

Смотрите гол Евгения Коноплянки за сборную Украины:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Коноплянка эффектным ударом через себя закинул мяч в кольцо". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"