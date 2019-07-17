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Евгений Коноплянка не будет переходить в клуб из России

17 июля, 11:19

Полузащитник "Шальке" сосредоточен на трансфере в Турцию

Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка. Фото: Getty Images

Немецкий "Шальке" продолжает переговоры по трансферу полузащитника Евгения Коноплянки, при этом игрок не рассматривает варианты из России и Китая. Наиболее вероятный вариант – "Фенербахче".

Ранее стамбульский клуб уже делал официальное предложение в размере трех миллионов евро, однако "Шальке" стремится выручить за игрока около шести миллионов евро, чтобы потратить их на трансфер защитника "Аталанты" Робина Госенса. Гельзенкирхенский клуб планирует продать Коноплянку в ближайшее время.

По сообщению источника, не исключен вариант, по которому украинец доработает контракт в немецком клубе, чтобы не идти на понижение зарплаты. Ранее сообщалось, что Коноплянка не поехал на тренировочный сбор с командой. Тем не менее, в Турции уверены, что Коноплянка якобы не желает играть в турецком чемпионате и близок к возвращению в Украину.

Отметим, что Евгений Коноплянка выступает за "Шальке" с 2016 года. Первый сезон в немецкой команде он провел на правах аренды, после чего присоединился к клубу на постоянной основе.

Кроме того, Коноплянка признался, о каком факте шепнул на ухо арбитру, покидая поле в матче с Сербией.

Смотри гол Евгения Коноплянки в матче Украина – Сербия: 

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Тег футбол, Евгений Коноплянка, Фенербахче, Шальке

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