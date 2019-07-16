Вошел в десятку: Малиновский обновил топ самых дорогих украинских трансферов
Итальянский клуб заплатил за игрока сборной Украины 13,7 миллионов евро
Сегодня украинский полузащитник Руслан Малиновский сменил бельгийский "Генк" на итальянскую "Аталанту" и в следующем сезоне попробует себя в Лиге чемпионов. Трансфер игрока сборной Украины обошелся бронзовому призеру Серии А в 13,7 миллиона евро. Сумма по современным меркам не очень большая, но тем не менее Малиновский вошел в топ-10 самых дорогих украинцев в истории, а в рейтинге переходов между зарубежными клубами и вовсе занимает третью строчку.
Самым дорогим трансфером с участием украинца остается переход Андрея Шевченко из "Милана" в "Челси" в 2006 году. Тогда Роман Абрамович не пожалел 43,88 миллиона евро. Второе и третье место делят между собой Дмитрий Чигринский и Андрей Ярмоленко – "Шахтер" и "Динамо" выручили за продажу своих лидеров по 25 миллионов. Интересно, что оба игрока, а также Анатолий Тимощук присутствуют в топ-10 рейтинга по два раза.
Топ-10 самых дорогих трансферов украинских футболистов:
|М
|Игрок
|Сезон
|Откуда
|Куда
|Сумма
|1
|Андрей Шевченко
|06/07
|Милан
|Челси
|43,88
|2
|Андрей Ярмоленко
|17/18
|Динамо
|Боруссия Д
|25
|3
|Дмитрий Чигринский
|09/10
|Шахтер
|Барселона
|25
|4
|Андрей Ярмоленко
|18/19
|Боруссия Д
|Вест Хэм
|20
|5
|Дмитрий Чигринский
|10/11
|Барселона
|Шахтер
|15
|6
|Анатолий Тимощук
|06/07
|Шахтер
|Зенит
|14,5
|7
|Руслан Малиновский
|19/20
|Генк
|Аталанта
|13,7
|8
|Евгения Коноплянка
|17/18
|Севилья
|Шальке
|12,5
|9
|Анатолий Тимощук
|09/10
|Зенит
|Бавария
|11
|#
|Ярослав Ракицкий
|18/19
|Шахтер
|Зенит
|10
Ранее Руслан Малиновский рассказал, какую роль сыграл Шева в его контракте с "Королевой провинциалов". Полузащитник сборной Украины дал первое интервью в качестве футболиста итальянской "Аталанты".
"Для меня это шаг вперед, "Аталанту" сейчас можно назвать топ-командой в Италии, она подтвердила это в прошлые пару сезонов. Думаю, мы способны чего-то добиться в грядущей кампании", – прокомментировал свой переход украинец.
Ранее мы писали, что Луческу расписал итальянцам все козыри Малиновского. Экс-тренер "Шахтера" заявил, что украинец из "Генка" станет отличной покупкой для "Аталанты". "По сравнению с тем, когда он был ребенком, он сильно вырос. В чем? Голы, результативные передачи... Вы увидите, кто такой Малиновский", - отметил Луческу.
Три позиции для Малиновского: что нужно сделать украинцу, чтобы стать игроком основы "Аталанты"
Видео гола Малиновского на "Генк":
Как Малиновский забивает за сборную Украины:
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