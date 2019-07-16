Вошел в десятку: Малиновский обновил топ самых дорогих украинских трансферов

Итальянский клуб заплатил за игрока сборной Украины 13,7 миллионов евро

Руслан Малиновский. Фото: ФК "Аталанта".

Сегодня украинский полузащитник Руслан Малиновский сменил бельгийский "Генк" на итальянскую "Аталанту" и в следующем сезоне попробует себя в Лиге чемпионов. Трансфер игрока сборной Украины обошелся бронзовому призеру Серии А в 13,7 миллиона евро. Сумма по современным меркам не очень большая, но тем не менее Малиновский вошел в топ-10 самых дорогих украинцев в истории, а в рейтинге переходов между зарубежными клубами и вовсе занимает третью строчку.

Самым дорогим трансфером с участием украинца остается переход Андрея Шевченко из "Милана" в "Челси" в 2006 году. Тогда Роман Абрамович не пожалел 43,88 миллиона евро. Второе и третье место делят между собой Дмитрий Чигринский и Андрей Ярмоленко – "Шахтер" и "Динамо" выручили за продажу своих лидеров по 25 миллионов. Интересно, что оба игрока, а также Анатолий Тимощук присутствуют в топ-10 рейтинга по два раза.

Топ-10 самых дорогих трансферов украинских футболистов:

М Игрок Сезон Откуда Куда Сумма 1 Андрей Шевченко 06/07 Милан Челси 43,88 2 Андрей Ярмоленко 17/18 Динамо Боруссия Д 25 3 Дмитрий Чигринский 09/10 Шахтер Барселона 25 4 Андрей Ярмоленко 18/19 Боруссия Д Вест Хэм 20 5 Дмитрий Чигринский 10/11 Барселона Шахтер 15 6 Анатолий Тимощук 06/07 Шахтер Зенит 14,5 7 Руслан Малиновский 19/20 Генк Аталанта 13,7 8 Евгения Коноплянка 17/18 Севилья Шальке 12,5 9 Анатолий Тимощук 09/10 Зенит Бавария 11 # Ярослав Ракицкий 18/19 Шахтер Зенит 10

Ранее Руслан Малиновский рассказал, какую роль сыграл Шева в его контракте с "Королевой провинциалов". Полузащитник сборной Украины дал первое интервью в качестве футболиста итальянской "Аталанты".

"Для меня это шаг вперед, "Аталанту" сейчас можно назвать топ-командой в Италии, она подтвердила это в прошлые пару сезонов. Думаю, мы способны чего-то добиться в грядущей кампании", – прокомментировал свой переход украинец.

Ранее мы писали, что Луческу расписал итальянцам все козыри Малиновского. Экс-тренер "Шахтера" заявил, что украинец из "Генка" станет отличной покупкой для "Аталанты". "По сравнению с тем, когда он был ребенком, он сильно вырос. В чем? Голы, результативные передачи... Вы увидите, кто такой Малиновский", - отметил Луческу.

Три позиции для Малиновского: что нужно сделать украинцу, чтобы стать игроком основы "Аталанты"

Видео гола Малиновского на "Генк":

Как Малиновский забивает за сборную Украины:

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