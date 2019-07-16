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Вошел в десятку: Малиновский обновил топ самых дорогих украинских трансферов

16 июля, 22:14

Итальянский клуб заплатил за игрока сборной Украины 13,7 миллионов евро

Руслан Малиновский. Фото: ФК "Аталанта"
Руслан Малиновский. Фото: ФК "Аталанта".

Сегодня украинский полузащитник Руслан Малиновский сменил бельгийский "Генк" на итальянскую "Аталанту" и в следующем сезоне попробует себя в Лиге чемпионов. Трансфер игрока сборной Украины обошелся бронзовому призеру Серии А в 13,7 миллиона евро. Сумма по современным меркам не очень большая, но тем не менее Малиновский вошел в топ-10 самых дорогих украинцев в истории, а в рейтинге переходов между зарубежными клубами и вовсе занимает третью строчку.

Самым дорогим трансфером с участием украинца остается переход Андрея Шевченко из "Милана" в "Челси" в 2006 году. Тогда Роман Абрамович не пожалел 43,88 миллиона евро. Второе и третье место делят между собой Дмитрий Чигринский и Андрей Ярмоленко – "Шахтер" и "Динамо" выручили за продажу своих лидеров по 25 миллионов. Интересно, что оба игрока, а также Анатолий Тимощук присутствуют в топ-10 рейтинга по два раза.

Топ-10 самых дорогих трансферов украинских футболистов:

МИгрокСезонОткудаКудаСумма
1Андрей Шевченко06/07МиланЧелси43,88
2Андрей Ярмоленко17/18ДинамоБоруссия Д25
3Дмитрий Чигринский09/10ШахтерБарселона25
4Андрей Ярмоленко18/19Боруссия ДВест Хэм20
5Дмитрий Чигринский10/11БарселонаШахтер15
6Анатолий Тимощук06/07ШахтерЗенит14,5
7Руслан Малиновский19/20ГенкАталанта13,7
8Евгения Коноплянка17/18СевильяШальке12,5
9Анатолий Тимощук09/10ЗенитБавария11
#Ярослав Ракицкий18/19ШахтерЗенит10

Ранее Руслан Малиновский рассказал, какую роль сыграл Шева в его контракте с "Королевой провинциалов". Полузащитник сборной Украины дал первое интервью в качестве футболиста итальянской "Аталанты".

"Для меня это шаг вперед, "Аталанту" сейчас можно назвать топ-командой в Италии, она подтвердила это в прошлые пару сезонов. Думаю, мы способны чего-то добиться в грядущей кампании", – прокомментировал свой переход украинец.

Ранее мы писали, что Луческу расписал итальянцам все козыри Малиновского. Экс-тренер "Шахтера" заявил, что украинец из "Генка" станет отличной покупкой для "Аталанты". "По сравнению с тем, когда он был ребенком, он сильно вырос. В чем? Голы, результативные передачи... Вы увидите, кто такой Малиновский", - отметил Луческу.

Три позиции для Малиновского: что нужно сделать украинцу, чтобы стать игроком основы "Аталанты"

Видео гола Малиновского на "Генк":

Как Малиновский забивает за сборную Украины:

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Тег футбол, Андрей Шевченко, Анатолий Тимощук, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чигринский, Руслан Малиновский

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Сегодня|Спорт

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