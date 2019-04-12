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Коноплянка гостит у аутсайдера и другие результаты 29 тура чемпионата Германии

Сегодня, 20:31

Расписание всех матчей чемпионата Германии и турнирное положение команд

Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка. Фото: Официальный сайт ФК "Шальке"

29 тур чемпионата Германии в пятницу откроет поединок команду украинского полузащитника Евгения Коноплянки "Шальке" против одного из аутсайдеров – "Нюрнберга". Правда, сами гельзенкирхенцы находятся не в лучшем положении, выиграв до этого момента лишь один матч из последних пяти. К слову, накануне немецкие СМИ сообщили, что Евгений Коноплянка решил покинуть "Шальке".

Ведущие борьбу за золотые медали "Бавария" и "Боруссия" из Дортмунда в 29-м туре сыграют с середняками – "Фортуной" и "Майнцом" соответственно. Кстати, ранее мы сообщали, что звезды "Баварии" подрались на тренировке: но всех удивила реакция тренера.

Пятница, 13 апреля

21:30 "Нюрнберг" – "Шальке"

Суббота, 13 апреля

16:30 "Вердер" – "Фрайбург"

16:30 "Ганновер" – "Боруссия" М

16:30 "Лейпциг" – "Вольфсбург"

16:30 "Штутгарт" – "Байер"

19:30 "Боруссия" Д – "Майнц"

Воскресенье, 14 апреля

14:30 "Хоффенхайм" – "Герта"

16:30 "Фортуна" – "Бавария"

19:00 "Айнтрахт" – "Аугсбург"

Турнирная таблица:

М КлубИВНПМячиОчки
1 БАВАРИЯ28204474-2864
2 БОРУССИЯ Д28196366-3563
3 ЛЕЙПЦИГ28167553-2255
4 АЙНТРАХТ Ф28157656-3152
5 БОРУССИЯ М28146847-3548
6 ВОЛЬФСБУРГ28136947-4245
7 ХОФФЕНХАЙМ281111658-3944
8 ВЕРДЕР281110750-4043
9 БАЙЕР281331250-4842
10 ФОРТУНА Д281141338-5237
11 ГЕРТА28981141-4635
12 МАЙНЦ28961333-4833
13 ФРАЙБУРГ287111038-4832
14 ШАЛЬКЕ28751629-4626
15 АУГСБУРГ28671537-5425
16 ШТУТГАРТ28561727-6021
17 НЮРНБЕРГ28381723-5317
18 ГАННОВЕР28352025-6514

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Тег чемпионат Германии, Евгений Коноплянка, Шальке

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Сегодня|Спорт

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