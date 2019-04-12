Коноплянка гостит у аутсайдера и другие результаты 29 тура чемпионата Германии

Расписание всех матчей чемпионата Германии и турнирное положение команд

Евгений Коноплянка. Фото: Официальный сайт ФК "Шальке"

29 тур чемпионата Германии в пятницу откроет поединок команду украинского полузащитника Евгения Коноплянки "Шальке" против одного из аутсайдеров – "Нюрнберга". Правда, сами гельзенкирхенцы находятся не в лучшем положении, выиграв до этого момента лишь один матч из последних пяти. К слову, накануне немецкие СМИ сообщили, что Евгений Коноплянка решил покинуть "Шальке".

Ведущие борьбу за золотые медали "Бавария" и "Боруссия" из Дортмунда в 29-м туре сыграют с середняками – "Фортуной" и "Майнцом" соответственно. Кстати, ранее мы сообщали, что звезды "Баварии" подрались на тренировке: но всех удивила реакция тренера.

Пятница, 13 апреля

21:30 "Нюрнберг" – "Шальке"

Суббота, 13 апреля

16:30 "Вердер" – "Фрайбург"

16:30 "Ганновер" – "Боруссия" М

16:30 "Лейпциг" – "Вольфсбург"

16:30 "Штутгарт" – "Байер"

19:30 "Боруссия" Д – "Майнц"

Воскресенье, 14 апреля

14:30 "Хоффенхайм" – "Герта"

16:30 "Фортуна" – "Бавария"

19:00 "Айнтрахт" – "Аугсбург"

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАВАРИЯ 28 20 4 4 74-28 64 2 БОРУССИЯ Д 28 19 6 3 66-35 63 3 ЛЕЙПЦИГ 28 16 7 5 53-22 55 4 АЙНТРАХТ Ф 28 15 7 6 56-31 52 5 БОРУССИЯ М 28 14 6 8 47-35 48 6 ВОЛЬФСБУРГ 28 13 6 9 47-42 45 7 ХОФФЕНХАЙМ 28 11 11 6 58-39 44 8 ВЕРДЕР 28 11 10 7 50-40 43 9 БАЙЕР 28 13 3 12 50-48 42 10 ФОРТУНА Д 28 11 4 13 38-52 37 11 ГЕРТА 28 9 8 11 41-46 35 12 МАЙНЦ 28 9 6 13 33-48 33 13 ФРАЙБУРГ 28 7 11 10 38-48 32 14 ШАЛЬКЕ 28 7 5 16 29-46 26 15 АУГСБУРГ 28 6 7 15 37-54 25 16 ШТУТГАРТ 28 5 6 17 27-60 21 17 НЮРНБЕРГ 28 3 8 17 23-53 17 18 ГАННОВЕР 28 3 5 20 25-65 14

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