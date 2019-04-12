Коноплянка гостит у аутсайдера и другие результаты 29 тура чемпионата Германии
Расписание всех матчей чемпионата Германии и турнирное положение команд
29 тур чемпионата Германии в пятницу откроет поединок команду украинского полузащитника Евгения Коноплянки "Шальке" против одного из аутсайдеров – "Нюрнберга". Правда, сами гельзенкирхенцы находятся не в лучшем положении, выиграв до этого момента лишь один матч из последних пяти. К слову, накануне немецкие СМИ сообщили, что Евгений Коноплянка решил покинуть "Шальке".
Ведущие борьбу за золотые медали "Бавария" и "Боруссия" из Дортмунда в 29-м туре сыграют с середняками – "Фортуной" и "Майнцом" соответственно. Кстати, ранее мы сообщали, что звезды "Баварии" подрались на тренировке: но всех удивила реакция тренера.
Пятница, 13 апреля
21:30 "Нюрнберг" – "Шальке"
Суббота, 13 апреля
16:30 "Вердер" – "Фрайбург"
16:30 "Ганновер" – "Боруссия" М
16:30 "Лейпциг" – "Вольфсбург"
16:30 "Штутгарт" – "Байер"
19:30 "Боруссия" Д – "Майнц"
Воскресенье, 14 апреля
14:30 "Хоффенхайм" – "Герта"
16:30 "Фортуна" – "Бавария"
19:00 "Айнтрахт" – "Аугсбург"
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАВАРИЯ
|28
|20
|4
|4
|74-28
|64
|2
|БОРУССИЯ Д
|28
|19
|6
|3
|66-35
|63
|3
|ЛЕЙПЦИГ
|28
|16
|7
|5
|53-22
|55
|4
|АЙНТРАХТ Ф
|28
|15
|7
|6
|56-31
|52
|5
|БОРУССИЯ М
|28
|14
|6
|8
|47-35
|48
|6
|ВОЛЬФСБУРГ
|28
|13
|6
|9
|47-42
|45
|7
|ХОФФЕНХАЙМ
|28
|11
|11
|6
|58-39
|44
|8
|ВЕРДЕР
|28
|11
|10
|7
|50-40
|43
|9
|БАЙЕР
|28
|13
|3
|12
|50-48
|42
|10
|ФОРТУНА Д
|28
|11
|4
|13
|38-52
|37
|11
|ГЕРТА
|28
|9
|8
|11
|41-46
|35
|12
|МАЙНЦ
|28
|9
|6
|13
|33-48
|33
|13
|ФРАЙБУРГ
|28
|7
|11
|10
|38-48
|32
|14
|ШАЛЬКЕ
|28
|7
|5
|16
|29-46
|26
|15
|АУГСБУРГ
|28
|6
|7
|15
|37-54
|25
|16
|ШТУТГАРТ
|28
|5
|6
|17
|27-60
|21
|17
|НЮРНБЕРГ
|28
|3
|8
|17
|23-53
|17
|18
|ГАННОВЕР
|28
|3
|5
|20
|25-65
|14
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