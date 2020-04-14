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Коноплянка и Зинченко – снова в деле: украинские футболисты обыграли поляков в виртуальный футбол

14 апреля, 21:30

Вадим Авдасев

Игрок "Шахтера" свой матч выиграл, а вот легионер "Манчестер Сити" сопернику уступил

На время карантина из-за пандемии коронавируса спортсмены пытаются находят себе новые занятия и развлечения. Недавно звезды футбола показали, как развлекаются во время карантина. Также популярными стали и компьютерные игры.

Игроки сборной Украины и Польши по футболу решили провести матч в киберигре. В футбольном симуляторе FIFA 20 сегодня за "сине-желтых" играли полузащитники Евгений Коноплянка из "Шахтера" и Александр Зинченко из "Манчестер Сити". Соперниками наших парней стали футболисты польской сборной Матеуш Клих и Мацей Рыбус.

Успех украинцам обеспечил Коноплянка. В своей встрече он уверенно обыграл Клиха. Женя вел в игре даже 4:0, а потом позволил Матеушу сократить отставание – 5:2.

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Причем Коноплянка сам же и забивал – в виртуальном футболе.

А вот Зинченко уступил Рыбусу, хотя и с минимальной разницей в счете.

Таким образом, по сумме двух матчей выиграли Александр и Евгений – 8:6.

Узнайте, как футбольные фанаты выступили против поспешного возобновления чемпионата Франции.

Смотрите, как Конополянка забивал за сборную Украины в ворота Сербии в отборе на чемпионат Европы

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футбол Сборная Украины Евгений Коноплянка Александр Зинченко виртуальная реальность

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