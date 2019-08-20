Коноплянку ждет сумма с семью нулями: все условия перехода украинца в "Бешикташ"

Вингер сборной Украины подпишет с "черными орлами" из Стамбула контракт на четыре года

Евгений Коноплянка / Фото: Официальный сайт ФК "Шальке"

Переход украинского вингера "Шальке" Евгения Коноплянки в "Бешикташ" близок к завершению. Об этом сообщает турецкое издание NTV Spor. Согласно источнику, руководство стамбульского клуба согласовало с гельзенкирхенцами сумму трансфера – она составит около 3 миллионов евро.

Также "Бешикташ" договорился и с самим футболистом по условиям личного контракта. С 29-летним украинцем "черные орлы" подпишут 4-летний договор с зарплатой 2,5 миллиона евро в год. Таким образом за четыре сезона в Турции Коноплянка должен получить 10 000 000 евро.

Смотрите, как Коноплянка забивает за "Шальке"

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Отметим, что контракт Коноплянки, которого Transfermarkt оценивает в 6,5 миллионов евро, с "Шальке" был рассчитан до конца сезона 2019/20. Что касается "Бешикташа", то в нынешнем сезоне он сыграет в групповом этапе Лиги Европы, куда ранее уже получили путевки два клуба из Украины – киевское "Динамо" и "Александрия".

Смотрите, как Коноплянка забивает за сборную Украины

Напомним, накануне Селезнев дал совет несостоявшемуся тренеру "Динамо", как построить отношения с Коноплянкой. "Коноплянка будет успешен в "Бешикташе", - заявил Евгений Селезнев. – Если предоставить ему место на поле, он обязательно добьется успеха. Надо довериться Коноплянке и заставить его почувствовать себя звездой".

Тут важно отметить, что "Бешикташ" возглавляет Абдулла Авджи, который в межсезонье едва не стал тренером киевского "Динамо". "Авджи уже купил билет в Киев, чтобы прилететь договориться с Суркисом. В таком случае, Абдулла, наверняка, подписал бы контракт с Киевом. Но так вышло, что "Бешикташ" сумел опередить "Динамо", – рассказывал известный турецкий агент Алааддин Гювен Мемиш.

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