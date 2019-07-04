"Бешикташ" опередил "Динамо": агент рассказал о том, как у Суркиса сорвалась замена для Хацкевича

Агент ФИФА раскрыл детали того, как турецкого тренера Абдуллу Авджи увели из-под носа у "Динамо"

Абдулла Авджи. Фото NTVSpor.net.

Турецкий футбольный агент ФИФА Алааддин Гювен Мемиш рассказал о том, как киевское "Динамо" едва не возглавил Абдулла Авджи, выигрывавший юношеский ЧЕ со сборной Турции. Напомним, ранее мы сообщали, что на месте Хацкевича в "Динамо" мог быть турок. Сейчас Алааддин Гювен Мемиш раскрыл подробности этой истории.

"Да, была где-то месяц назад такая информация, – подтвердил турецкий агент. – Более того, Авджи даже купил билет в Киев, чтобы прилететь договориться с Суркисом. Мы хотели организовать их встречу. В таком случае, Абдулла, наверняка, подписал бы контракт с Киевом. Я даже высказывал свое мнение про Киев для Авджи. Он действительно интересовался возможностью поработать тренером в "Динамо". Думаю, в Киеве Авджи работал бы долгое время и был бы успешным тренером в Украине. Но так вышло, что "Бешикташ" сумел опередить "Динамо" и сделал свое предложение раньше. К тому же, были предложены более интересные условия – и Авджи выбрал "Бешикташ".

Напомним, в четверг, 4 июля, "Динамо" провело первый матч в сезоне 2019/2020. На сборах в Австрии команда Александра Хацкевича, уступая по ходу встречи, сыграла вничью с восьмым клубом чемпионата Румынии "Ботошани" – 1:1. От поражения вице-чемпионов Украины спас гол словенца Беньямина Вербича.

Также ранее сообщалось, что экс-тренер "Динамо" дал мастер-класс по употреблению алкоголя. "Лобановский выпивал постоянно. Но вы видели его выпившим?" – говорит Юрий Семин. "Перед матчами? Исключено! – настаивает Семин. – Перед матчами должна быть свежая голова".

Смотрите, как "Динамо" выиграло последний матч прошлого сезона

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