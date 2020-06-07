Контракт Андрея Шевченко со сборной Украины подписали на необычный срок

Главный тренер "сине-желтых" останется у руля команды еще на два больших турнира

В воскресенье во Львове проходит Конгресс Украинской ассоциации футбола. Здесь уже приняли несколько важных решений на Исполкоме УАФ, в том числе и о судьбе главного тренера сборной Андрея Шевченко. Ранее стали известны сроки соглашения с тренером сборной Украины.

Президент УАФ Андрей Павелко подтвердил ожидания: контракт с Шевченко продлили. По словам главы отечественного футбол Андрей Николаевич будет работать с национальной командой до конца чемпионата мира, который должен пройти в ноябре-декабре 2022 года в Катаре. Официальная дата окончания соглашения – 31 декабря. Таким образом, срок продления получился необычным – два с половиной года, что связано с непривычным временем проведения "мундиаля" в Азии.

Напомним, что ныне 43-летний Шевченко работает со сборной с лета 2016 года. Под его руководством "сине-желтые" не пробились на чемпионата мира-2018, зато вышли на Евро-2020, а также поднялись в сильнейшую группу A Лиги наций. В этому году из-за коронавируса сборная Украины не проводила матчи и раньше осени точно не сыграет.

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