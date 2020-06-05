Шевченко продлят во Львове: названы сроки соглашения с тренером сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко останется в команде до конца чемпионата мира 2022 года в Катаре. По информации Sport.ua, Шевченко подпишет новый контракт с Украинской ассоциацией футбола еще на два с половиной года на Конгрессе УАФ во Львове, который состоится 7 июня во Львове. Ранее Шевченко уточнил, когда бы он хотел стать тренером "Милана".

Нынешнее соглашение Андрея Шевченко истекает в июле 2020 года, срок его действия распространялся на период вплоть до предполагавшегося завершения Евро-2020. Однако в связи с пандемией коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год.

Напомним, на Евро, который был перенесен на лето 2021 года, сборная Украины сыграет в группе с Нидерландами и Австрией. Третий соперник определится после плей-офф Лиги Наций.

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Ранее мы писали, что в честь украинского форварда варят пиво с чутьем в Канаде под загадочным №9. Европейский темный лагер от компании из Кембриджа получил название Shevchenko 9.

Смотрите, как сборная Украины с Андреем Шевченко вышла на Евро с первого места в квалификации

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