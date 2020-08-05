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"Копенгаген" – "Истанбул Башакшехир": аналитики прочат туркам выход в четвертьфинал Лиги Европы

5 августа, 16:03

Олег Люлька Олег Люлька

Стамбульцы выиграли первый матч в этой паре и, по мнению экспертов, должны закрепить свой успех в Дании

В среду, 5 августа, в рамках 1/8 финала Лиги Европы состоится ответный матч между командами "Копенгаген" и "Истанбул Башакшехир". Начало встречи на стадионе "Паркен" в столице Дании – в 19:55 по киевскому времени. Напомним, первая встреча этих соперников в Стамбуле, состоявшаяся еще до объявления карантина, завершилась в пользу турецкой команды 1:0. Смотреть "Копенгаген" – "Истанбул Башакшехир" онлайн можно на нашем сайте. Также матч в прямой трансляции показывает сервис OLL.TV

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"Копенгаген" – "Истанбул": где смотреть матч Лиги Европы

"Копенгаген" – "Истанбул Башакшехир": прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают шансы соперников на выигрыш сегодняшнего матча в основное время равными. Котировки на победу "Копенгагена" – 2.75, "Истанбула" – 2.76, на ничью – 3.25. В процентном соотношении картина следующая: 35% выигрыш хозяев, 35% выигрыш гостей, 30% ничья.

А вот на проход в четвертьфинал Лиги Европы "Истанбулу" дают куда больше шансов (78% – коэффициент 1.24), чем "Копенгагену" (22% – коэффициент 4.40).

ТОП-5 претендентов на гол у "Копенгагена"

  • Джонас Олдер Винд – 3.50 (коэффициент на "забьет гол")
  • Миккель Кауфман – 3.50
  • Мохаммед Дарами – 4.00
  • Пеп Бил – 4.50
  • Йенс Стаге – 5.50
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ТОП-5 претендентов на гол у "Истанбула"

  • Демба Ба – 3.30
  • Энцо Кривелли – 3.40
  • Эдин Вишча – 4.00
  • Даниэль Алексич – 4.50
  • Фредрик Гульбраннсен – 4.50

Сравнение "Истанбула" и "Копенгагена" от Transfermarkt

Смотрите, как "Истанбул" обыграл "Копенгаген" в Турции (1:0)

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прогноз Лига Европы Копенгаген Истанбул Башакшехир

Источник: Сегодня|Спорт

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