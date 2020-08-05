"Копенгаген" – "Истанбул Башакшехир": онлайн повторного матча 1/8 финала Лиги Европы

В среду, 5 августа, в столице Дании проходит повторный матч 1/8 финала Лиги Европы между местным "Копенгагеном" и турецким клубом "Истанбул Башакшехир". Начало поединка на стадионе "Паркен" – в 19:55 по киевскому времени. Мы ведем онлайн этого поединка с видео и фото самых ярких моментов противостояния. Этот матч должен был пройти еще 19 марта, но был отложен из-за ситуации с коронавирусом.

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ОНЛАЙН "КОПЕНГАГЕН" – "ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР"

Напомним, в первом поединке, который состоялся в Турции 12 марта, "Инстанбул Башакшехир" выиграл у "Копенгагена" со счетом 1:0. Победный мяч хозяева поля тогда забили на 88-й минуте. С пенальти отличился Вишча. Смотрите, как это было:

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Отметим, что после паузы, связанной с коронавирусом, "Истанбул" стал чемпионом Турции. И на матч с "Копенгагеном" выходит практически в идеальном составе. Тогда как у "Копенгагена" не сыграет целый ряд исполнителей. Майкл Сантос – из-за перебора желтых карточек, а Рагнар Сигурдссон и Виктор Фишер – из-за проблем со здоровьем.

"Копенгаген" – "Истанбул Башакшехир": прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают шансы соперников на выигрыш сегодняшнего матча в основное время равными. Котировки на победу "Копенгагена" – 2.75, "Истанбула" – 2.76, на ничью – 3.25. В процентном соотношении картина следующая: 35% выигрыш хозяев, 35% выигрыш гостей, 30% ничья.

А вот на проход в четвертьфинал Лиги Европы "Истанбулу" дают куда больше шансов (78% – коэффициент 1.24), чем "Копенгагену" (22% – коэффициент 4.40).

"Копенгаген" – "Истанбул Башакшехир": где смотреть матч

В прямом эфире ответный матч 1/8 Лиги Европы "Копенгаген" – "Истанбул Башакшехир", начиная с 19:55, покажет канал "Футбол". Также трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV. В повторе игру можно посмотреть в четверг на канале "Футбол 1" (08:10) и "Футбол 2" (14:00).

Добавим, что в 1/4 финала Лиги Европы победитель противостояния "Копенгаген" – "Истанбул Башакшехир" встретится с лучшим в паре "МЮ" – ЛАСК, которые играют свой повторный матч сегодня в 22:00. "Манчестер Юнайтед" – ЛАСК: онлайн трансляция матча Лиги Европы. Первая игра этих клубов в Австрии завершилась со счетом 5:0 в пользу манкунианцев.

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