"У команды есть яйца, и не только пасхальные": босс "Олимпика" высказался в стиле Симеоне

Владислав Гельзин оригинально прокомментировал волевую победу своего клуба над львовянами

Волевая победа дончан на арене в Киеве. Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин оригинально прокомментировал волевую победу своего клуба над "Карпатами" (3:2) в матче 26-го тура чемпионата Украины, который состоялся в субботу на киевском стадионе "Динамо" имени Лобановского. В концовке встречи донецкая забила два гола в течение одной минуты и благодаря этому выигрышу обошла львовян в турнирной таблице.

"С тяжелой и очень важной победой! Я не сомневался, что у команды есть яйца, и не только пасхальные. Так держать!" – написал босс "Олимпика" Владислав Гельзин на своей странице в Facebook.

Ранее подобным образом о победе своего "Атлетико" над "Ювентусом" говорил главный тренер "матрасников" Диего Симеоне. "У нас есть яйца", – восхищался характером мадридцев аргентинский коуч. Хотя после ответного мачта с туринцами его подопечные и вылетели из ЛЧ.

Напомним, это уже вторая кряду победа "Олимпика" после отставки Вячеслава Шевчука с поста главного тренера команды. Как заявлял ранее эксперт "Великого футбола" Михаил Метревели, к неудачным результатам работы Шевчука привела системная ошибка. "Слава привык играть в атакующий футбол, доминировать на поле. Это по мановению волшебной палочки очень сложно сделать. Я считаю, это их системная ошибка, которую они допустили в самом начале. Все-таки "Олимпик" – это не "МанСити", – заявил Метревели.

Отметим, что лидер чемпионата Украины "Шахтер" в 26-м туре играет на выезде с "Мариуполем". В этом матче "горняки" не смогут рассчитывать на группу игроков основы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "У команды есть яйца, и не только пасхальные": босс "Олимпика" высказался в стиле Симеоне". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"