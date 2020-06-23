Король Артур при дворе Криштиану Роналду: "Ювентус" договорился о покупке игрока "Барселоны"

Правда, бразильский футболист еще не дал своего согласия на переезд в Италию

Чемпион Италии туринский "Ювентус", который накануне переиграл "Болонью" в Серии А, договорился с "Барселоной" об условиях приобретения полузащитника каталонцев Артура Мело – сообщает Sky Sport Italia.

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По информации источника, сумма трансфера бразильского футболиста составит порядка 80 миллионов евро. А зарплата 23-летнего полузащитника в туринском клубе составит около пяти миллионов евро в год. Теперь дело за малым – представителям команд осталось убедить самого Артура сменить клуб.

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При этом ранее сообщалось, что "Барселона" хочет включить Артура в сделку по полузащитнику "Ювентуса" Миралему Пьяничу. Однако тогда хавбек "гранатово-синих" не хотел покидать Испанию ради Италии.

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Напомним, что Артур перешел в "Барселону" летом 2018 года из бразильского "Гремио". В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провел в чемпионате Испании 19 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Смотрите, как Артур забивал за "Барселону"

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