Обладателем самого дорогого автомобиля в мире стал не Криштиану Роналду

Представитель нападающего "Ювентуса" заявил, что Роналду не покупал Bugatti La Voiture Noire за 17 миллионов евро

Самую дорогую машину в мире Роналду не покупал - заявил его представитель. Фото: Instagram

Футболист туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не покупал самый дорогой автомобиль в мире, стоимость которого составляет 16,7 миллиона евро, сообщает TMZ со ссылкой на представителя полузащитника.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию, что Роналду якобы стал покупателем автомобиля Bugatti La Voiture Noire, о продаже которого за сумму в почти 17 млн евро объявил исполнительный директор Bugatti Стефан Винкельман. Винкельман, в свою очередь, не стал называть имя покупателя, заявив, что сделка была осуществлена на тайном аукционе, в котором могли участвовать только самые привилегированные клиенты компании.

"История не соответствует действительности, Роналду не покупал ее", – сказал представитель футболиста.

Напомним, что после завоевания титула чемпиона Испании с "Ювентусом" Криштиану Роналду пропал на три дня. Португалец с подругой Джорджиной скрылись на берегу Адриатического моря, чтобы отпраздновать чемпионство.

Ранее сообщалось, что Роналду с пеной на голове поклялся, что останется в "Ювентусе". "Останусь ли я в "Юве"? Тысяча процентов!" – пообещал португалец.

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