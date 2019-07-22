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Королевская щедрость: "Реал" даром отдает самого дорогого футболиста мира

22 июля, 17:49

Мадридский клуб, в свое время уплативший за Бэйла 100 миллионов евро, теперь отпускает его бесплатно

Гарет Бэйл
Гарет Бэйл. Фото: Reuters

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл может покинуть клуб на правах свободного агента, сообщает ESPN. По информации источника, "Реал" не получил предложений по трансферу валлийского футболиста от европейских команд. Поэтому руководство мадридского клуба в качестве крайней меры готово расторгнуть контракт с Бэйлом и даром отдать его в китайский "Бэйцзин Гоань", чтобы, по крайней мере, сэкономить на зарплате футболиста, по неофициальным данным, получающего в "Реале" 20,8 млн евро в год. 

Как сообщалось ранее, в случае перехода Бэйла в "Бэйцзин Гоань", валлиец станет станет самым высокооплачиваемым игроком в Китае. Этот клуб готов платить Гарету 24 миллиона евро за сезон. Отметим, что накануне Бэйл не принял участия в матче Международного кубка чемпионов с мюнхенской "Баварией", который "Реал" проиграл со счетом 1:3.

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Занятно, что в мадридский клуб валлиец перешел в 2013 году из "Тоттенхэм Хотспур" за 100 млн евро, став самым дорогим футболистом в мире на тот момент. В составе "сливочных" форвард сыграл 231 матч и забил 102 мяча. И вот некогда самый дорогой игрок планеты может покинуть ряды "Реала" бесплатно.

Смотрите феноменальный гол Бэйла в киевском финале ЛЧ-2018

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Тег Реал Мадрид, Гарет Бейл

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