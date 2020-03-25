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Таких тренировок у Лунина еще не было: коронавирус подтолкнул команду украинца к необычному занятию

25 марта, 14:48

Богдан Юрков

Голкипер сборной Украины, выступающий в Испании, встретился с одноклубниками в формате видеоконференции

Клуб второго испанского дивизиона "Реал Овьедо", за который на правах аренды выступает вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин, провел необычное занятие в условиях карантина, связанного с коронавирусом. Таких тренировок в карьере Лунина наверняка еще не было.

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Все игроки "Овьедо", включая Андрея Лунина, провели совместную тренировку при том, что каждый из них находился у себя дома. Дело в том, что занятие под руководством главного тренера команды Анхеля Зиганды проходило в формате видеоконференции.

"Футболисты и так выполняют ежедневную физическую работу, предписанную тренерским штабом, – говорится в заявлении "Овьедо". – Однако занятие в формате видеоконференции было необходимо, чтобы сохранить сплоченность игроков во время карантина и укрепить командную философию"

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Как мы писали ранее, "Реал" определил дальнейшую судьбу украинца Андрея Лунина. Как сообщает Marca, "сливочные" не намерены возвращать в состав 21-летнего голкипера из-за того, что их вполне устраивают нынешний дуэт Тибо Куртуа и Альфонсо Ареоля. Таким образом, Лунин проведет еще один сезон в аренде.

Смотрите, как Лунин защищал ворота сборной Украины в матче с Нигерией (2:2)

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чемпионат Испании тренировка Сегунда Андрей Лунин Овьедо

Источник: Сегодня|Спорт

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