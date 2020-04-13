Вложатся в 150 млн евро: названы две трансферные суперцели "Реала" после пандемии

Несмотря на кризис, связанный с коронавирусом, мадридский "Реал" не намерен отходить от практики ежегодного приглашения в свой состав суперзвезды. Более того, в трансферное окно по окончании нынешнего сезона "Королевский клуб" намерен заключить сразу две громкие сделки.

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Главными целями "сливочных" являются полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба и нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, сообщает Sports Mole. Стоимость Погба авторитетным порталом Transfermarkt оценивается в 80 млн евро. Кстати, действующий контракт 27-летнего француза с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до 30 июня 2021 года.

Тогда как договор Холанда с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. А трансферную стоимость 19-летнего норвежца оценивают в 72 млн.

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Смотрите, как забивает Холанд

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Ранее мы сообщали, что "Реал" намерен разгрузить зарплатную ведомость на 75 миллионов евро, продав семерых игроков. Среди них – нападающий Гарет Бэйл и полузащитник Хамес Родригес.

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