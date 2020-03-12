Коронавирус коснулся чемпионата мира: отборочные матчи перенесли

Международная федерация футбольных ассоциаций приняла решение отложить предстоящие матчи квалификации чемпионата мира 2022 года в Южной Америке из-за вспышки коронавируса, сообщается на официальном сайте ФИФА. Матчи южноамериканской квалификации, которые были запланированы на 27 марта – 1 апреля, перенесены. Новые даты проведения матчей пока не определены.

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Кроме того, были перенесены матчи Кубка Либертадорес – турнира среди лучших клубов стран Южной Америки. Из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 ряд матчей национальных лиг и еврокубков проходили с ограниченным числом зрителей, вовсе без них, либо были отменены полностью. Будет ли перенесен чемпионат Европы 2020 года, пока неизвестно.

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Ранее мы рассказывали, что судьба Евро-2020 висит на волоске – УЕФА в срочном порядке проведет экстренное собрание. По видеосвязи обсудят ситуацию с национальными турнирами и международными соревнованиями.

Как минимизировать шансы подхватить вирус:

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