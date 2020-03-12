Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,62
29,05

Коронавирус коснулся чемпионата мира: отборочные матчи перенесли

12 марта, 23:30

Максим Перепелица

Поединки были запланированы на 27 марта - 1 апреля

Международная федерация футбольных ассоциаций приняла решение отложить предстоящие матчи квалификации чемпионата мира 2022 года в Южной Америке из-за вспышки коронавируса, сообщается на официальном сайте ФИФА. Матчи южноамериканской квалификации, которые были запланированы на 27 марта – 1 апреля, перенесены. Новые даты проведения матчей пока не определены.

Читайте также: коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления

Кроме того, были перенесены матчи Кубка Либертадорес – турнира среди лучших клубов стран Южной Америки. Из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 ряд матчей национальных лиг и еврокубков проходили с ограниченным числом зрителей, вовсе без них, либо были отменены полностью. Будет ли перенесен чемпионат Европы 2020 года, пока неизвестно.

Реклама

Ранее мы рассказывали, что судьба Евро-2020 висит на волоске – УЕФА в срочном порядке проведет экстренное собрание. По видеосвязи обсудят ситуацию с национальными турнирами и международными соревнованиями.

В тренде
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления

Как минимизировать шансы подхватить вирус:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат мира ЧМ-2022 коронавирус

Источник: UEFA.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Жеребьевка Лиги Наций: составы всех групп турнира – от Украины до Гибралтара
Жеребьевка Лиги Наций: составы всех групп турнира – от Украины до ГибралтараФутбол
Коронавирус ударил по сборной Украины: матч с Польшей пройдет без зрителей
Коронавирус ударил по сборной Украины: матч с Польшей пройдет без зрителейФутбол
100 дней до Евро-2020: где пройдет, все стадионы и города чемпионата Европы
100 дней до Евро-2020: где пройдет, все стадионы и города чемпионата ЕвропыЕвро 2020
"Александрия" – "Динамо": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" – "Днепр-1": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...