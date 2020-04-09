Коронавирус – не аргумент: футболисты знаменитого клуба отказались от понижения зарплат

Игроки знаменитого клуба "Базель", 20-кратного чемпиона Швейцарии по футболу, не приняли предложение руководства о снижении заработной платы, сообщается на официальном сайте "красно-синих".
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Игрокам "Базеля" предложили отказаться от 70% зарплаты с апреля по июнь – таким образом, футболисты недополучили бы 17% годового дохода. Однако команда отклонила это предложение.
"Теперь клуб попросил игроков рассмотреть это предложение повторно в связи с остановкой соревнований и связанными с этим потерями доходов, – говорится в заявлении "Базеля". – Желаем всем крепкого здоровья"
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Как и другие мировые спортивные соревнования, чемпионат Швейцарии по футболу приостановлен из-за пандемии коронавируса. В местной Суперлиге сыграно 23 тура, "Базель" расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Санкт-Галлена" на пять очков.
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