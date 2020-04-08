Украинский футбольный клуб из-за коронавируса в два раза уменьшил зарплаты игрокам

Ровенский "Верес" будет платить своим футболистам 50 процентов жалований - с 1 апреля и до 15 июня

Известный футбольный клуб "Верес" (Ровно), выступающий сейчас во Второй лиге Украины, объявил о сокращении зарплат своим игрокам в связи с пандемией коронавируса и паузой в соревнованиях. Ранее мы сообщали, что на стадионе "Вереса" обрушилась трибуна.

"Определили режим функционирования клуба на период карантина – с 1 апреля и до момента возобновления чемпионата, – говорится в заявлении "Вереса" по итогам заседания его наблюдательного совета. – Решили заключить с футболистами контракты, по которым на период действия в Украине Чрезвычайной ситуации и карантинных, а также других ограничивающих мер, направленных на преодоление вирусной инфекции, они будут получать 50% зарплаты. Срок действия контрактов установили до 15 июня 2020 года. Это совместное решение администрации и игроков, предварительно оно обсуждалось с футболистами и тренерским штабом. Оно позволит пройти этот непростой период без потерь и быть готовым выполнить поставленные спортивные задачи".

Футболисты "Вереса"/Фото nkveres.club

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Ранее мы писали, что все клубы чемпионата Италии согласились на снижение зарплаты из-за коронавируса. На треть будут снижены оклады, если сезон завершится досрочно, и на 15% собираются понизить жалование футболистам в том случае, если клубы все же доиграют сезон.

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