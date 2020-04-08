Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,1
29,57
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Коронавирус нипочем: Моуринью вместе с игроками злостно нарушили правила карантина

8 апреля, 09:39

Максим Перепелица

Наставник "Тоттенхэма" провел секретную тренировку в парке вместе с футболистами

Вопреки режиму самоизоляции, главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью провел секретные занятия со своими игроками в парке. Жозе провел тренировку для Давинсона Санчеса, Райана Сессеньона и Танги Ндомбеле. Игроки выполнили пробежку и упражнения на растяжку, даже не касаясь мяча. Как известно, в данный момент тренировочные базы всех клубов Премьер-Лиги, включая "Тоттенхэм", закрыты. Игрокам приказано соблюдать режим самоизоляции и поддерживать форму в домашних условиях, поэтому руководство клуба негативно восприняло действия главного тренера Жозе Моуринью во время карантина.

Читайте также: Жозе Моуринью неожиданно помогает бороться с коронавирусом в Лондоне

"Всем нашим игрокам было сделано напоминание о необходимости соблюдать социальную дистанцию во время занятий на свежем воздухе. Мы будем и дальше об этом говорить", – сообщил официальный представитель "Тоттенхэма".

В тренде
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба

Мы уже также писали, что Моуринью и Нагельсманн забавно обошли запрет УЕФА на рукопожатия. Главные тренеры "Тоттенхэма" и "Лейпцига" интересным образом поприветствовали друг друга в матче Лиге чемпионов.

Смотрите, как "Тоттенхэм" проиграл "Лейпцигу" в 1/8 финала Лиги чемпионов:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Англии Жозе Моуринью Тоттенхэм коронавирус

Источник: Daily Mail / Sport

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
"Сегодня есть паникеры и те, кому все равно. Завтра будут живые – и не очень": легенда сборной – о карантинеФутбол
"Итальянцы пооблизывались – и все разошлось": капитан "Днепра-1" Кравченко – о коронавирусе, "аде" и зарплатахФутбол
На чемпионат Милевского наехали в России:
На чемпионат Милевского наехали в России: "Они играют в разгар пандемии коронавируса? Дурость!"Футбол
"Через пару матчей все будут травмированы": озвучены риски футболистов после пандемии коронавирусаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...