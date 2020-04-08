Коронавирус нипочем: Моуринью вместе с игроками злостно нарушили правила карантина

Вопреки режиму самоизоляции, главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью провел секретные занятия со своими игроками в парке. Жозе провел тренировку для Давинсона Санчеса, Райана Сессеньона и Танги Ндомбеле. Игроки выполнили пробежку и упражнения на растяжку, даже не касаясь мяча. Как известно, в данный момент тренировочные базы всех клубов Премьер-Лиги, включая "Тоттенхэм", закрыты. Игрокам приказано соблюдать режим самоизоляции и поддерживать форму в домашних условиях, поэтому руководство клуба негативно восприняло действия главного тренера Жозе Моуринью во время карантина.

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"Всем нашим игрокам было сделано напоминание о необходимости соблюдать социальную дистанцию во время занятий на свежем воздухе. Мы будем и дальше об этом говорить", – сообщил официальный представитель "Тоттенхэма". В тренде От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба

Мы уже также писали, что Моуринью и Нагельсманн забавно обошли запрет УЕФА на рукопожатия. Главные тренеры "Тоттенхэма" и "Лейпцига" интересным образом поприветствовали друг друга в матче Лиге чемпионов.

Смотрите, как "Тоттенхэм" проиграл "Лейпцигу" в 1/8 финала Лиги чемпионов:

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