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"Коронавирусный" привет: Моуринью и Нагельсманн забавно обошли запрет УЕФА на рукопожатия

11 марта, 09:51

Богдан Юрков

Главные тренеры "Тоттенхэма" и "Лейпцига" интересным образом поприветствовали друг друга в Лиге чемпионов

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью и наставник "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов заменили рукопожатие, запрещенное УЕФА в условиях распространения коронавируса, необычным приветствием. Напомним, накануне "Тоттенхэм" проиграл в Германии "Лейпцигу" 0:3 и вылетел из еврокубков.

Португалец Жозе Моуринью, подойдя к своему немецкому визави Юлиану Нагельсманну, "стукнулся" своей локтевой костью с локтевой костью тренера "Лейпцига". При этом оба наставника не скрывали улыбки.

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Моуринью и Нагельсманн

Моуринью и Нагельсманн / Фото: Getty Images

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Правда, после матча с "Лейпцигом" главному тренеру "Тоттенхэма" было уже не до улыбок. "Еще вчера у нас был позитивный настрой. Мы все верили в выход в 1/4 Лиги чемпионов, – сказал Жозе Моуринью. – Но в начале встречи мы допустили пару ошибок, они забили, а затем уже сложно было что-либо менять. У них очень хорошая команда в физическом плане. Они интенсивно действуют в средней линии и очень быстро атакуют. Я же не могу требовать, чтобы ребята отдавали больше, чем они могут. Некого винить, когда практически в каждом матче какой-то игрок получает травму и затем выбывает из строя на месяцы".

Обзор матча "Лейпциг" – "Тоттенхэм" (3:0)

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Лига чемпионов Лейпциг Лига Европы Жозе Моуринью Тоттенхэм коронавирус Юлиан Нагельсманн

Источник: Сегодня|Спорт

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