Коронавирус обвалит цены на футболистов: только одиозный Погба "похудеет" на 30 миллионов евро

Международный центр спортивных исследований опубликовал свой отчет о влиянии пандемии коронавируса на трансферную стоимость футболистов. По подсчетом CIES, если сезон не возобновится до конца июня, цена на игроков в среднем снизится на 28%. При этом некоторые из футболистов могут подешеветь значительно больше.
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Все зависит от нескольких факторов: возраста футболиста, продолжительности его контракта, карьерного пути и последних выступлений. Больше всего в цене потеряют стареющие игроки с краткосрочными соглашениями и те, кто имел мало игровой практики в этом сезоне.
В качестве примера Международный центр спортивных исследований приводит французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, который из-за травмы пропустил большую часть сезона. Поэтому стоимость чемпиона мира 2018 года предположительно снизится с 65 млн евро до 35 млн.
А вот пример снижение трансферной стоимости составов европейских топ-клубов: 11 марта → 30 июняю. При подсчетах цены команды учитывалась стоимость 20 самых дорогих ее футболистов. Самые большие денежные потери понесет итальянский "Интер".
1. "Интер" — 773 млн евро → 497 млн евро (-35,7%)
2. "Бавария" — 809 млн → 542 млн (-33,0%)
3. "Реал" — 1100 млн → 750 млн (-31,8%)
4. "Пари Сен-Жермен" — 961 млн → 659 млн (-31,4%)
5. "Барселона" — 1170 млн → 804 млн (-31,3%)
6. "Манчестер Сити" — 1361 млн → 949 млн (-30,3%)
7. "Манчестер Юнайтед" — 1007 млн → 714 млн (-29,1%)
8. "Тоттенхэм" — 787 млн → 560 млн (-28,8%)
9. "Ювентус" — 783 млн → 561 млн (-28,4%)
10. "Ливерпуль" — 1405 млн → 1052 млн (-25,1%)
Ранее мы сообщали, что "Манчестер Юнайтед" сделал приличную скидку на звездного француза ради трансфера.
Смотрите, как Погба забивал за "Манчестер Юнайтед"
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