Коронавирус остановил не весь футбол: в Бразилии вратарь показал "фокус" – и чуть не получил за это

Голкипер "Гуарани" Жефферсон перебросил мяч "парашютиком" над нападающим, а затем убегал от него по всему полю

Коронавирус остановил не весь мировой спорт. В богатом на голы поединке бразильского штата Паулиста "Гуарани" на своем поле сумел обыграть "Порте-Прету" со счетом 3:2. При этом голкипер хозяев Жефферсон решил еще и пошутить, отметившись издевательской по отношению к сопернику выходкой.

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В момент финального счистка, сигнализировавшего о победе "Гуарани", кипер хозяев Жефферсон изящно перебросил мяч через форварда гостей Рохеса. Тем самым показав ему, что в навыках полевого игрока, даже будучи вратарем, может дать сопернику фору.

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Однако Рохес издевательской шутки не простил и попытался отомстить вратарю за этот "фокус" – с применением физической силы. Нападающий погнался за голкипером, так что форварда пришлось ловить едва ли не всем игрокам на поле, чтобы спасти Жефферсона от расправы.

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Добавим, что основной чемпионат Бразилии в связи с распространением коронавируса приостановили, однако региональные первенства в этой стране продолжаются, несмотря на COVID-19.

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