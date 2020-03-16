Белый Пеле показал результат своего теста на коронавирус

Легендарный бразилец, более известный как Зико, выложил медицинский документ у себя в Instagram

Легендарный бразильский футболист Артур Антуньеш Коимбра по прозвищу Белый Пеле, больше известный как Зико, сообщил о прохождении теста на заражение коронавирусом, а также показал подписчикам его результат.

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"Учитывая тот факт, что я контактировал со своим другом, вице-президентом "Фламенго" Маурисио Гомесом де Матосом, у которого было обнаружено заражение коронавирусом, я прошел тест, – написал у себя в Instagram 67-летний Зико. – Результат оказался отрицательным. Это дало ощущение спокойствия, но мы должны сохранять бдительность и соблюдать рекомендации ВОЗ. Все вместе за здоровье людей"

INSTAGRAM

Зико / Фото: Getty Images

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Ранеебосс мирового футбола показал, как надо мыть руки. Глава ФИФА Джанни Инфантино посоветовал уделять этой процедуре, как минимум, две минуты. А также призвал распространять данный совет, а не коронавирус.

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