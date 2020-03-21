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Коронавирус победил даже Ибрагимовича: знаменитый форвард может больше не выйти на поле

21 марта, 18:39

Александр Трикиша

Шведский нападающий решил завершить карьеру в конце сезона

Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагмиович может больше не вернуться на футбольное поле в качестве игрока. Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, шведский форвард принял решение завершить карьеру по окончании сезона. Сейчас чемпионат Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса и неизвестно, когда возобновится. Ранее мы писали, что Ибрагимович объявил "войну" эпидемии. Шведский нападающий начал сбор денег для итальянских клиник.

Текущее соглашение 38-летнего шведа с "Миланом" истекает в июне этого года. Итальянцы надеются, что смогут возобновить сезон в мае, но если это не произойдет, то Ибрагимович может больше не сыграть.

За свою карьеру Ибрагимович выступал за такие команды как "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселона", "Милан", "Пари-Сен-Жермен,", "Манчестер Юнайтед", "Лос-Анджелес Гэлакси" и сейчас снова вернулся в "Милан".

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На клубном уровне Златан провел 798 матчей и забил 478 голов. Также на его счету 116 матчей и 62 мяча за сборную Швеции.

Ибрагимович дважды становился чемпионом Нидерландов, шесть раз – Италии, четырежды побеждал в чемпионате Франции и один раз – в Испании. С "Барселоной" швед выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ, а с "МЮ" становился победителем Лиги Европы.

Смотрите, как Ибрагимович забивает за "Милан":

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Милан Италия чемпионат Италии Златан Ибрагимович

Источник: Сегодня|Спорт

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