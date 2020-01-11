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Кто здесь король футбола: Ибрагимович забивает в четвертом десятилетии

11 января, 21:19

Впервые на высшем уровне шведский нападающий забивал еще в 1999 году

Шведский нападающий Златан Ибрагимович феерически вернулся в европейский футбол. Сегодня Ибрагимович забил первый гол после возвращения в "Милан". Форвард отличился в матче 19-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (2:0). В этом матче 38-летний швед установил уникальное достижение.

Шведский форвард отличился в четвертом десятилетии. Свой дебютный гол на высшем уровне Ибрагимович забил 30 октября 1999 года в чемпионате Швеции в составе "Мальме".

С тех пор Златан успел поиграть за "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", "Пари-Сен-Жермен,", "Манчестер Юнайтед", "Лос-Анджелес Гэлакси" и сейчас снова вернулся в "Милан". Всего на клубном уровне он провел 790 матчей и забил 475 мячей.

Также гол в ворота "Кальяри" позволил Ибрагимовичу войти в список самых возрастных авторов мячей в Серии А. Он отличился в возрасте 38 лет и 100 дней. Интересно, что выше него – лучший футболист Швеции всех времен Нильс Лидхольм (38 лет и 120 дней). Рекордсменом же среди голеадоров-ветеранов является легендарный защитник "Милана" Алессандро Костакурта (41 год и 25 дней).

Напомним, чторанее 38-летний швед отличился в товарищеском матче с "Роденсом".Предыдущим клубом Ибрагимовича был "Лос-Анджелес Гэлакси", за который он выступал с марта 2018 года по ноябрь 2019-го. В минувшей кампании североамериканской футбольной лиги MLS 38-летний швед забил 31 мяч и отдал 8 результативных передач в 31 матче.

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Милан Италия чемпионат Италии Златан Ибрагимович

Источник: Сегодня|Спорт

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