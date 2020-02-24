Коронавирус победил: матч Лиги Европы "Интер" – "Лудогорец" проведут без зрителей

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Интер" – "Лудогорец" пройдет без зрителей, сообщается на официальном сайте болгарской команды. Поединок состоится в четверг, 27 февраля, в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Решение было принято из-за вспышки коронавируса в Италии. Добавим, что в первом матче в Болгарии была зафиксирована победа "Интера" (2:0).

Из-за коронавируса на выходных отменил практически все матчи Серии А, в том числе и матч "Интера" против "Сампдории", а также около 40 матчей любительских чемпионатов. Также под вопросом проведение следующего матча чемпионата Италии между "Интером" и "Ювентусом". В этой встрече должны сойтись лидеры Серии А и такой матч никак нельзя провести при пустых трибунах.

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Напомним, Италия больше всех пострадала от коронавируса среди европейских стран. Количество заразившихся растет с геометрической прогрессией. Как сообщает Euronews, после решения итальянских властей изолировать 10 городов, где был зафиксирован коронавирус, люди в панике скупают продукты и предметы первой необходимости.

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В Милане остановил работу знаменитый театр "Ла Скала", Модельер Джорджо Армани на неделю закрыл свои офисы, а также фабрики в Ломбардии, Эмилии-Романье, Венето, Трентино-Альто-Адидже и Пьемонте.

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