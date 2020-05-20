Коронавирус подхватил бразильский футболист, сыгравший более 100 игр за киевское "Динамо"

Выступающий за "Аваи" футболист предполагает, что заразился в марте, когда контактировал со своим другом

Бывший футболист киевского "Динамо" Бетао заразился коронавирусом. Об этом 35-летний бразильский защитник сообщил в своих социальных сетях. Бетао рассказал, что тест показал, что у него был контакт с вирусом, но при этом на данный момент COVID-19 в организме уже не активен, и футболист не заразен.

Выступающий за бразильский "Аваи" футболист предполагает, что заразился в марте, когда контактировал со своим другом, который также сдал положительный тест на коронавирус.

"В то время у меня были симптомы сильного гриппа в течение недели или около того. Слава Богу, у моей жены и детей симптомов не было. На данный момент я в порядке и уже тренируюсь", – написал Бетао.

Бетао играл за бразильские клубы "Коринтианс" и "Сантос", откуда перешел в киевское "Динамо" в 2008 году за 1,6 миллиона евро и провел более 100 поединков. В конце своего пятилетнего контракта был отправлен в аренду во французский "Эвиан", а затем вернулся на родину в "Понте-Прету". В 2015 году снова пришел в "Динамо", став первым в истории киевского клуба иностранным футболистом, который вернулся в команду после перехода в другой клуб. Заиграть не смог и ушел из "Динамо" свободным агентом.

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Бетао

Ранее мы сообщали, что в "Динамо" назвали замкнутого футболиста, который станет вожаком команды. Главный тренер киевского "Динамо" (U-19) Игорь Костюк считает, что Владимир Шепелев потенциально может стать лидером столичной команды.

Ранее была названа дата возобновления чемпионата Украины. Сезон в Премьер-лиге, который был приостановлен в середине марта, начнут доигрывать 30 мая. "Шахтер" – "Динамо" и другие матчи пройдут без зрителей.

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Смотрите, как на крыше дома вместе с женой тренируется испанский форвард "Динамо" Фран Соль:

Фран Соль, тренировка на крыше Видео: Instagram

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