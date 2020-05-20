Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,52
29,02
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Коронавирус подхватил бразильский футболист, сыгравший более 100 игр за киевское "Динамо"

20 мая, 11:38

Алексей Андрейцев

Выступающий за "Аваи" футболист предполагает, что заразился в марте, когда контактировал со своим другом

Бывший футболист киевского "Динамо" Бетао заразился коронавирусом. Об этом 35-летний бразильский защитник сообщил в своих социальных сетях. Бетао рассказал, что тест показал, что у него был контакт с вирусом, но при этом на данный момент COVID-19 в организме уже не активен, и футболист не заразен.

Выступающий за бразильский "Аваи" футболист предполагает, что заразился в марте, когда контактировал со своим другом, который также сдал положительный тест на коронавирус.

"В то время у меня были симптомы сильного гриппа в течение недели или около того. Слава Богу, у моей жены и детей симптомов не было. На данный момент я в порядке и уже тренируюсь", – написал Бетао.

Бетао играл за бразильские клубы "Коринтианс" и "Сантос", откуда перешел в киевское "Динамо" в 2008 году за 1,6 миллиона евро и провел более 100 поединков. В конце своего пятилетнего контракта был отправлен в аренду во французский "Эвиан", а затем вернулся на родину в "Понте-Прету". В 2015 году снова пришел в "Динамо", став первым в истории киевского клуба иностранным футболистом, который вернулся в команду после перехода в другой клуб. Заиграть не смог и ушел из "Динамо" свободным агентом.

Реклама

Бетао

Бетао

Ранее мы сообщали, что в "Динамо" назвали замкнутого футболиста, который станет вожаком команды. Главный тренер киевского "Динамо" (U-19) Игорь Костюк считает, что Владимир Шепелев потенциально может стать лидером столичной команды.

Ранее была названа дата возобновления чемпионата Украины. Сезон в Премьер-лиге, который был приостановлен в середине марта, начнут доигрывать 30 мая. "Шахтер" – "Динамо" и другие матчи пройдут без зрителей.

Реклама

Смотрите, как на крыше дома вместе с женой тренируется испанский форвард "Динамо" Фран Соль:

Фран Соль, тренировка на крыше Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футболист Динамо Киев Бетао коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С подачи Ярмоленко болельщики
С подачи Ярмоленко болельщики "Вест Хэма" заговорили на украинском: уморная речь юного суперфанаФутбол
Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены девять человек, в том числе президент
Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены девять человек, в том числе президент "Бешикташа"Футбол
Определился первый чемпион времен пандемии: трофей
Определился первый чемпион времен пандемии: трофей "Реалу" вручали в маске и перчаткахФутбол
Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взгляд
Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взглядФутбол
"Ввели военное положение на базе": украинский футбольный клуб забаррикадировался на карантинеФутбол
Футбол вернулся! Все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантина
Футбол вернулся! Все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантинаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...