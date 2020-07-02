Коронавирус подкосил футболистов брестского "Динамо", среди зараженных есть и украинец

В чемпионате Беларуси матчи регулярно проводят со зрителями во время пандемии

В отличие от большинства национальных чемпионатов в Европы белорусская высшая лига не стала останавливаться во время коронавируса. Более того – у наших северных соседей разрешают болельщикам посещать футбольные матчи. Чемпионом страны является, напомним, брестское "Динамо", за которое выступают украинцы Евгений Хачериди, Артем Милевский, Александр Нойок. К слову, недавно Милевский отдал три голевые передачи в одном матче чемпионата Беларуси, Нойок – забил.

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Однако коронавирус добрался-таки до футбола, в том числе до клуба из Бреста. В стане чемпионов из "Динамо" зафиксировали заражение новым вирусом, сообщает by.tribuna.com. Инфекцию подхватили не менее трех футболистов, которые в минувшую субботу выходили на матч с "Неманом". Среди них – Денис Лаптев и украинец Александр Нойок. Также обнаружен коронавирус у некоторых работников клуба.

В пресс-службе брестского "Динамо" отказались комментировать ситуацию, заверив, что на все вопросы после встречи со "Смолевичами" (3 июля) ответит главный тренер Сергей Ковальчук. Говорят, "Динамо" запрашивало перенос матча, однако белорусская федерация отказала.

20 июня писали, что игрок "Динамо" Павел Савицкий находился на самоизоляции из-за односторонней пневмонии. Через пять дней футболист уже тренировался с основным составом.

Ранее Милевский показал, как в деревне отметил свой победный гол за "Динамо".

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Смотрите, как Артем побывал в Киеве на матче "Динамо" – "Заря"

Милевский на матче "Динамо" – "Заря" Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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