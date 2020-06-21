Милевский показал, как в деревне отметил свой победный гол за брестское "Динамо"

После успешного матча белорусского чемпионата Артем пожарил шашлыки недалеко от дома своего отца

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский вкусно отметил победу своей команды в субботнем матче чемпионата Беларуси против "Городеи" 3:1, в котором и сам Милевский отличился забитым мячом головой. Артем Владимирович по прозвищу "Кабан" отправился к своему отцу в деревню Турная Брестской области, где приготовил аппетитнейшие шашлыки. Фото, от которого у любого потекут слюнки, знаменитый футболист выложил у себя в Instagram.

INSTAGRAM

Реклама

Напомним, победа над "Городеей", которую Артем Милевский отметил шашлыками, позволила брестскому "Динамо", действующему чемпиону Беларуси, сохранить за собой третье место в текущем национальном первенстве. От лидера турнирной таблицы БАТЭ Милевский отстает на 5 очков.

Читайте также: Милевский показал, какую рыбку "словил" на ужин после победного матча в чемпионате Беларуси

Ранее Милевский рассказал про серьезный конфликт с Алиевым.Закадычные друзья проигрывали в карты Белькевичу и Шацких. "Все дошло до того, что кент начал хвататься за нож", – признается Милевский.

Смотрите, как Милевский праздновал чемпионство-2019

Реклама

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама