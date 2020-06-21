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Милевский показал, как в деревне отметил свой победный гол за брестское "Динамо"

21 июня, 18:53

Олег Люлька Олег Люлька

После успешного матча белорусского чемпионата Артем пожарил шашлыки недалеко от дома своего отца

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский вкусно отметил победу своей команды в субботнем матче чемпионата Беларуси против "Городеи" 3:1, в котором и сам Милевский отличился забитым мячом головой. Артем Владимирович по прозвищу "Кабан" отправился к своему отцу в деревню Турная Брестской области, где приготовил аппетитнейшие шашлыки. Фото, от которого у любого потекут слюнки, знаменитый футболист выложил у себя в Instagram.

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Напомним, победа над "Городеей", которую Артем Милевский отметил шашлыками, позволила брестскому "Динамо", действующему чемпиону Беларуси, сохранить за собой третье место в текущем национальном первенстве. От лидера турнирной таблицы БАТЭ Милевский отстает на 5 очков.

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Ранее Милевский рассказал про серьезный конфликт с Алиевым.Закадычные друзья проигрывали в карты Белькевичу и Шацких. "Все дошло до того, что кент начал хвататься за нож", – признается Милевский.

Смотрите, как Милевский праздновал чемпионство-2019

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Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

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Артем Милевский чемпионат Беларуси Динамо Брест

Источник: Сегодня|Спорт

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