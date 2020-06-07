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Милевский на кураже: форвард отдал три голевых передачи в одном матче чемпионата Беларуси, Нойок – забил

7 июня, 01:10

Елена Павлова Елена Павлова

Хачериди надежно отыграл в обороне, но не ушел с поля без желтой карточки

Одна из самых украинских команд Беларуси "Динамо" Брест, за которую выступают трое наших футболистов, добыла разгромную победу над "Минском" со счетом 6:1 в рамках 12-го тура первенства страны. К слову, в составе минчан сразу четыре украинца, но они не настолько на слуху, как те же Милевский или Хачериди. К слову, Хачериди опять нарывается на скандал в чемпионате Беларуси: "Схватил соперника за лицо".

Все три украинца "Динамо" – Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок – на этот поединок вышли в стартовом составе и сделали очень многое, для победы брестской команды. Милевский отдал три голевых передачи, Нойок забил гол, а Хачериди надежно отыграл в обороне, хоть и записал себе в пассив желтую карточку на 45-й минуте.

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"Второй тайм у нас получился очень хороший. Единственное, в начале матча допустили ошибку, за которую соперник наказал. Не скажу, что было легко. Но потом индивидуальное мастерство и кураж привели к результативной победе", – отметил главный тренер команды из Бреста Сергей Ковальчук.

Александр Нойок

Александр Нойок / Фото: Динамо Брест

Благодаря победе над "Минском" брестское "Динамо" набрало 19 очков и поднялось на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Беларуси.

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Смотрите, как Артем Милевский стал с "Динамо" чемпионом Беларуси

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

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Минск видео голов Артем Милевский Евгений Хачериди чемпионат Беларуси Александр Нойок Динамо Брест

Источники: Сегодня|Спорт , isport.ua , Динамо Брест

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