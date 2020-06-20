Коронавирус в "Динамо": агент Селюк назвал имена заразившихся игроков

После информации о положительных тестах на COVID-19 вся футбольная команда ушла на карантин

Один из клубов российской Премьер-лиги – московское "Динамо" – в полном составе сел на карантин. Это произошло после того, как тест африканского полузащитника команды Шарля Каборе (из Буркина-Фасо) на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Также COVID-19 может быть и у нападающего москвичей – камерунца Клинтона Н'Жье.

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"У Каборе положительный тест на коронавирус, но еще будут проверочные тесты, – заявил агент игрока Дмитрий Селюк. – Но на этот момент, как я уже сказал, тест положительный. Как я понимаю, не только у него, но и у Клинтона Н'Жье. Но уверен и в курсе только относительно Шарля. Сейчас он пройдет все проверки, процедуры, и будет видно. Если у Шарля или Клинтона выявили COVID-19, их нужно изолировать. Остальные футболисты могут играть без каких-либо проблем. Такие ситуации были в "Кельне" и "Ислочи". Если из-за одного-двух человек будут переносить матчи, это неправильно"

Шарль Каборе, "Динамо" (Москва) / Фото: Twitter

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Тем не менее, несмотря на заявление Дмитрия Селюка, что "остальные футболисты "Динамо" могут играть", проведение первого для этого клуба официального матча после коронавирусной паузы оказалось под большим вопросом. 21 июня москвичи должны были бы выйти на поединок против "Краснодара".

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