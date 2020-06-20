Вратарь пропустил 10 мячей, но был признан игроком матча: уникальный случай в России

Чемпионат России по футболу возобновился разгромным поединком в Сочи, где местный ФК "Сочи" уничтожил "Ростов". За несколько дней до матча в ростовском клубе произошла вспышка коронавируса, поэтому основной команде пришлось уйти на карантин. Руководство попросило перенести ближайший поединок, но "Сочи" ответили отказом, поэтому "Ростову" пришлось выпустить на поле молодежный состав, чтобы не получить техническое поражение.

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Но лучше бы они не приезжали, ведь в таком случае получили бы всего технические 0:3, а так пришлось вынимать из собственной сетки 10 мячей! Самое интересное, что "Ростов" сумел первым открыть счет в матче уже на первой минуте, но затем хозяева поля задавили юного соперника.

При этом вратарь "Ростова" Денис Попов отразил 15 ударов в створ ворот и потянул пенальти от Антона Заболотного, что позволило ему завоевать звание лучшего игрока матча, несмотря на 10 пропущенных мячей.

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Отметим, что средний возраст футболистов в составе "Ростова" составил 17,2 года – это самая юная команда в истории чемпионатов России.

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"Сочи" – "Ростов" – 10:1

Голы: Абрамов (6, аг) Кокорин (15, 44, 51), Заболотный (45, 47), Новосельцев (53), Полоз (74, 86), Колдунов (87) – Романов (1)

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