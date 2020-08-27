У чемпиона мира Поля Погба обнаружен коронавирус

Футболист за 105 миллионов евро пропустит матчи сборной Франции и подготовку "МЮ" к чемпионату Англии

У звездного полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба обнаружен коронавирус. Об этом сообщил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. Также COVID-19 диагностирован у другого игрока французской национальной команды – представителя лондонского "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле.

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Таким образом Погба и Ндомбеле пропустят матчи своей сборной в Лиге наций против Швеции и Хорватии, которые пройдут 5 и 8 сентября соответственно. Уже известно, что вместо зараженного Погба в лагерь действующих чемпионов мира вызван 17-летний хавбек "Ренна" Эдуардо Камавинга.

Погба и Ндомбеле отправятся на 14-дневную изоляцию. А следовательно, оба не смогут пройти полноценную подготовку со своими клубами к старту чемпионата Англии и вынуждены будут пропустить его первые туры.

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Интересно, что в прошлую субботу Поль Погба был замечен со своей беременной женой Марией и друзьями в одном из ресторанов Лондона – компания развлекалась на вечеринке.

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Напомним, Погба перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса" в 2016 году за 105 миллионов евро, став на тот момент самым дорогим игроком в истории футбола.

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