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"Коваленко был настроен исполнить 11-метровый": тренер "Шахтера" – о незабитом пенальти в Лиге Европы

13 марта, 02:45

Елена Павлова

Луиш Каштру отмечает, что донецкая команда всегда демонстрирует свой характер и дома, и на чужих полях

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу "горняков" над "Вольфсбургом" (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Отметим, что ответный поединок состоится через неделю, 19 марта, в Харькове на стадионе "Металлист".

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"Шахтер" не впервые добывает хороший результат именно на выезде? Команда всегда демонстрирует свой характер и дома, и на чужих полях. Именно благодаря профессиональным действиям игроков мы лидируем в УПЛ. Поэтому тут нет никакой закономерности, мы стараемся играть одинаково хорошо во всех поединках. Игроки полностью отдаются поставленной цели".

Рассказал наставник "горняков" и о том, почему нереализованный пенальти доверили пробивать именно Виктору Коваленко.

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"Потому что он был настроен исполнить 11-метровый. Не промахивается только тот, кто не бьет. В этом нет ничего страшного, на этот раз не повезло именно Коваленко. Главное, что команда оставалась единой и именно это нам помогло победить, – заметил Каштру. – Замены? Исмаили ушел с поля из-за травмы. Коваленко не всегда действовал правильно, поэтому важно было выпустить Майкона".

Смотрите обзор матча "Вольфсбург" – "Шахтер" – 1:2

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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тренер Лига Европы Шахтер Донецк Вольфсбург Луиш Каштру

Источник: Канал Футбол

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