"Шахтер" вырывает победу у "Вольфсбурга" в Лиге Европы в матче с двумя незабитыми пенальти

"Горняки" открыли счет уже на 17 минуте, но не смогли сразу дожать соперника

Пустые трибуны "Фольксваген-Арены", видимо, нагоняли грусть на футболистов "Вольфсбурга" и "Шахтера" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Поначалу игру никак нельзя было назвать зрелищной или захватывающей, но потом немецкая и украинская команды раскочегарились, и зрители по телевизору увидели три забитых мяча и два нереализованных пенальти. А завершилась эта драма победой "горняков" со счетом 2:1.

"Шахтер", который вышел на этот матч без своего травмированного опорника Тараса Степаненко, открыл счет уже на 17-й минуте. Исмаили подал во вратарскую с левого фланга, центральный защитник "Волков" Брукс пытался перехватить мяч, но тот отскочил от него прямо на Мораеса, который головой отправил снаряд в сетку – 1:0.

Возможность нанести сильный психологический удар по сопернику вскоре не использовал Виктор Коваленко. Уже на 21-й минуте арбитр после просмотра видеоповтора поставил пенальти в ворота хозяев. Рукой в своей штрафной сыграл Арнольд. Однако Коваленко, которому неожиданно доверили пробивать 11-метровый, исполнил его слабовато и не сумел перехитрить Куна Кастелса, который намертво зафиксировал мяч.

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Забей Коваленко, и после двух мячей за пять минут "Вольфсбург" мог бы отходить очень долго. А тут надежная игра голкипера воодушевила "Волков". Хотя, несмотря на большое желание и удары по воротам Пятова, реально голевые моменты хозяева создавали крайне редко. А вот Исмаили соорудил еще одну опасную возможность, прострелив вдоль ворот. На дальней штанге игроки "Шахтера" были готовы замыкать передачу, но мяч успел выбить защитник Брукс.

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Тем не менее "Вольфсбург" мог забить уже в раздевалку, когда Матвиенко сыграл рукой в штрафной после прострела от соперника, и рефери указал на 11-метровый. К счастью для дончан, пенальти Вегхорст пробил в стиле Джона Терри в финале Лиги чемпионов 2008 года – у нидерландского нападающего поехала опорная нога, и мяч ушел высоко над воротами.

Более результативным получился второй тайм, в котором было забито сразу два мяча. Сначала "Вольфсбург" восстановил равновесие в поединке, причем Брукс также забил головой, выиграв верховую дуэль у Коваленко и Матвиенко после подачи со штрафного. А затем точку поставили "горняки": Алан Патрик шикарно пробил со штрафного, немецкий голкипер перевел мяч в перекладину, но на добивание успел Марков Антонио – 2:1.

В дальнейшем у "Волков" были возможности, чтобы выгрызти ничью, но "Шахтер" выстоял. А ответный матч должен пройти уже через неделю, 19 марта, в Харькове, если Лигу Европы не прервут из-за коронавируса.

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