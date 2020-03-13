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Первая голова полузащитника "Шахтера": герой сражения с "Вольфсбургом" – о дебюте и коронавирусе

13 марта, 01:36

Елена Павлова

Бразилец рассказал, благодаря чему нам удалось добиться победы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" переиграл на выезде немецкий "Вольфсбург" со счетом 2:1. Победный мяч во втором тайме забил Маркос Антонио. Как оказалось, это первый гол бразильского полузащитника, который он забил головой.

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"Это мой первый гол головой на профессиональном уровне. Очень счастлив и благодарю Бога за то, что я смог забить, и мы одержали победу. Алан Патрик действительно нанес точный удар со штрафного, а я успешно сыграл на добивании. Мы прекрасно знали, что нам предстоит очень сложная игра. Наша команда очень сильна, мы смогли показать сегодня свой футбол, благодаря чему нам удалось добиться победы", – рассказал Маркос Антонио.

"Мы приехали в Германию, чтобы победить. Сегодня нам это удалось. Нам еще предстоит ответная встреча в Харькове, поэтому нужно сохранять настрой, чтобы пройти дальше", — заметил бразилец.

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Маркос Антонио

Маркос Антонио / Фото: Reuters

Также Маркос Антонио высказался о пандемии коронавируса, которая смогла остановить целые чемпионаты и не только футбольные: "Это не совсем приятно, когда видишь, что происходит в Европе и мире. Но во время матчей нужно концентрироваться только на игре и больше ничего".

Ранее мы сообщали, чтоУЕФА решил остановить Лигу Европы и Лигу чемпионов из-за коронавируса. Об этом сообщают европейские СМИ.

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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Лига Европы Шахтер Донецк плей-офф Вольфсбург Маркос Антонио

Источник: Телеканал "Футбол"

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